Slavni pari, ki so se zaljubili na prvi pogled

Nemalo svetovnim zvezdnikom se je že zgodilo, da so se zaljubili na prvi pogled. Med njimi so tudi taki, ki se lahko pohvalijo z več kot 20 let trajajočim zakonom. Kateri so tisti igralci ali pevci, ki jih je Kupidova puščica zadela takoj, ko so zagledali sedanjega partnerja? Med njimi je tudi princ Harry.

Princ Harry in Meghan Markle Princ Harry se je v Meghan Markle zaljubil takoj, ko jo je zagledal. "Že takoj sem vedel, da je to moja bodoča žena," je bil iskren princ. Člana kraljeve družine sta se spoznala na slepem zmenku, ki jima ga je pripravil prijatelj. "Če živiš v ZDA, o kraljevi družini ne veš veliko. A pomembno mi je bilo, da je prijazen. In res je," je za BBC leta 2017 povedala Meghan. Par je poročen od leta 2018 in ima sina Archieja in hčerko Lilibeth Diano.

Meghan Markle in princ Harry

Kaley Cuoco in Tom Pelphrey Zvezdnica, ki se je nazadnje zaljubila na prvi pogled, je Kaley Cuoco. Na premieri svojega zadnjega filma Meet Cute je razkrila, da se ji je to zgodilo pri Tomu Pelphreyju. "Vanj sem se zaljubila na prvi pogled," je septembra za Extro povedala zvezdnica serije Veliki pokovci. "Še vedno se spominjam občutkov, ko sva se spoznala. Bilo je čarobno," je še povedala igralka. Letos sta se kot par prvič pojavila na rdeči preprogi ob podelitvi oskarjev marca 2022.

Idris Elba in Sabrina Dhowre Leta 2017 sta se v Vancouvru spoznala Idris Elba in Sabrina Dhowre. "Vem, da sem rekel, da se ne bom nikoli več poročil," je takrat za The View povedal igralec. "A vanjo sem se zaljubil na prvi pogled," je priznal Britanec. O njuni medsebojni kemiji se je strinjala tudi manekenka. Aprila 2019 sta se zaljubljenca poročila v Maroku, kjer je poroka potekala tri dni.

Michael Douglas in Catherine Zeta-Jones Igralca Michael Douglas in Catherine Zeta-Jones, med katerima je točno 25 let razlike, se na starostno razliko nista ozirala. Michael je priznal, da se je vanjo zaljubil na prvi pogled. "Samo pogledal sem jo in dejal, da bom oče njenih otrok," je zaupal igralec. Očitno je bilo enako pri Catherine, ki se je leta 1999 z Michaelom poročila, skupaj pa imata sina Dylana in hčerko Carys.

Catherine Zeta-Jones in Michael Douglas

Natalie Portman in Benjamin Millepied Igralka Natalie Portman je za People povedala, da se je v svojega sedanjega moža zaljubila na snemanju filma Črni labod. Koreograf Benjamin Millepied je igralko za film učil plesnih gibov in kmalu sta se zaljubila. "Počutila sem se kot v sanjski deželi," je priznala zvezdnica. Po letu dni razmerja sta leta 2010 javno naznanila zaroko in nosečnost. Danes sta poročena že 10 let in starša dveh otrok.

Natalie Portman in Benjamin Millepied

George in Amal Clooney Igralec George Clooney je svojo sedanjo ženo opisal z besedami, da je izjemno izjemna. "Ko sem jo zagledal, sem se začel spraševati, ali bom kdaj imel priložnost hoditi z njo," je zaupal zvezdnik. Amal je celo zaprosil za roko in se z njo poročil, čeprav je trdil, da nikoli ne bo stopil pred oltar. Spoznala sta se leta 2011 prek skupnega prijatelja in iskrica ljubezni je bila tako močna, da jo je George po manj kot letu dni poznanstva zaročil. Poročena sta od leta 2014 in imata dva otroka, dvojčka.

George Clooney in Amal Clooney

Ellen DeGeneres in Portia de Rossi "Ellen mi je vzela dih," je Portia de Rossi zaupala za The Advocate o občutkih, ki jih je doživljala ob prvem srečanju leta 2001 z zdaj že ženo Ellen DeGeneres. "Takšna stvar se mi v življenju še ni zgodila. Ko sem jo videla, sem doživela vse tiste stvari, o katerih slišite v pesmih in berete v poeziji," je povedala igralka. Avgusta 2008, le dva meseca po tem, ko je Kalifornija prvič legalizirala istospolne poroke, sta se poročili na zasebni slovesnosti.

Ellen DeGeneres in Portia de Rossi

Matt in Luciane Damon Tudi zgodba igralca Matta Damona in Luciane Barroso se bere kot ljubezenski roman. Spoznala sta se, ko se je igralec s snemalno ekipo filma Kot rit in srajca odpravil v bar, kjer je Luciane delala kot natakarica. "Videl sem jo na drugi strani sobe in bilo je, kot da bi jo obsijal žarek svetlobe," je srečanje za Vouge opisal Damon. Njeno življenje je bilo popolnoma drugačno od Mattovega, a to ga ni motilo. Leta 2005 sta se poročila, leto kasneje pa dobila prvega otroka. Leta 2008 in 2010 sta se jima rodili še dve hčerki.

Matt Damon in Luciana Barroso

David in Victoria Beckham Nogometni zvezdnik David Beckham naj bi bil v Victorio Beckham zaljubljen, še preden sta se osebno srečala. "Prijatelju sem ob gledanju videospota skupine Spice Girls pokazal Victorio in mu dejal, da se bom z njo poročil," je povedal nogometaš, oblikovalka pa je priznala, da je enako čutila ona, ko ga je zagledala. "Bila je ljubezen na prvi pogled," je dejala. Par se je poročil leta 1999, dve leti po tem, ko sta se spoznala, in ima zdaj štiri otroke: sinove Brooklyna, Romea in Cruza ter hčerko Harper.

David in Victoria Beckham

Ricky Martin in Jwan Yosef Pevec Ricky Martin je svojega moža Jwana Yosefa našel prek Instagrama. Ko je opazil njegove mojstrovine, je seveda opazil tudi njihovega avtorja in mu pisal. Šest mesecev kasneje sta se srečala v živo in Martin je bil že takrat prepričan, da se bo z Jwanom poročil. "Ko sem ga videl, sem izgubil sapo. Očitno sva oba čutila isto," je za revijo Attitude povedal pevec. Poročena sta od leta 2017 in imata štiri otroke.