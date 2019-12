Slavni Pirelli tokrat v ženskah išče Julijo

"Nisem iskal samo lepih žensk, iskal sem ženske s svojevrstnim značajem, z osebnostjo, neodvisnostjo ... Takšno, kot je bila Julia," je dejal v intervjuju ter dodal, da je njegov koncept preprost, poudariti želi ljubezen in lepoto. Priznal pa je, da še vedno ni našel svoje Julije: "Še vedno iščem svojo Julijo, najbrž jo bom iskal celo življenje. Julija so sanje..." Za konec pa dodal, da se bo koledar dotaknil vsakega, kajti v vsaki ženski se skrita tudi Julija.

"Že zelo dolgo sem si želela sodelovati s Paolom. Njegove fotografije so videti kot neverjetno osupljiva slikarska dela. Izbrali so tudi čudovito temo za koledar," je sodelovanje komentirala igralka Emma Watson, zvezdnica filmske franšize Harry Potter. "Julija je paradoks. Je neverjetno nedolžna in ta nedolžnost ji daje moč in modrost," pa so fotografijo igralke komentirali odgovorni pri koledarju.