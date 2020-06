Slavni prijateljici Hailey Bieber in Bella Hadid uživata na Sardiniji

Paparaci so v objektiv ujeli prijateljici Hailey Bieber in Bello Hadid, ki sta uživali na luksuzni jahti. Dekleti sta na Sardinijo pripotovali izključno za potrebe dela, in sicer za snemanje nove reklamne kampanje.

E news poroča, da so se šli vsi, ki so bili v času snemanja kampanje na prizorišču, pred tem testirati na covid-19, med delom pa so upoštevali vse potrebne varnostne ukrepe. "Hailey in Bella sta v Italijo pripotovali z zasebnim letalom, ob pristanku sta nosili zaščitno masko," je povedal vir. "Dekleti nista zapravljali časa in sta se odpravili naravnost k vodi, da sta se že popoldne vkrcali na jahto," je podrobnosti razkril vir.