Slavni režiser Steven Soderbergh praznuje 57. rojstni dan

Slavni režiser Steven Soderberg je že leta 1989 - pri 26 letih, prejel zlato palmo v Cannesu za komično dramo Seks, laži in videotrakovi in tako postal najmlajši zmagovalec v zgodovini prestižnega festivala v Cannesu. Kasneje je posnel kar nekaj – tako intimnih filmov kot tudi velikopoteznih hollywoodskih uspešnic – Erin Brockovich z Julio Roberts , film Preprodajalci, ki mu je leta 2001 prinesel oskarja za režijo, enako za film Traffic, podpisal se je tudi pod niz Oceanovih z Georgeem Clooneyjem, Vroči Mike, tukaj pa so še Daleč od oči, The Girlfriend Experience, Izdana, Che, Solaris, Stranski učinki, Moje življenje z Liberacejem ... Potem so tukaj tudi serije Mosaic, Godless, Red Oaks in The Knick ter dokumentarecAnd Everything is Going Fine, leta 2009 pa je za gledališče v Sydneyju ustvaril in režiral igro Tot Mom.

Čeprav je izredno plodni režiser leta 2011 dejal, da se umika iz filmskega sveta in se bo posvetil slikanju in fotografiji, je sedmo umetnost preveč ljubil in se vrnil na režiserski stolček. Bil je producent Oceanovih 8, lani je posnel film The Laundromat o aferi Panamski dokumenti, v katerem igrajo Gary Oldman, Antonio Banderas in Meryl Streep, z Meryl pa sta združila moči tudi v komediji Let Them All Talk. Kot producent pa se podpisuje tudi pod prihajajoče nadaljevaje Bill & Ted Face the Music.

Še vedno pa režiser, ki je ravnokar praznoval 57. rojstni dan, najde čas za ogled filmov in serije, tako je na blogu Extension 765 napisal obsežen seznam oglednih in prebranih stvari v letu 2019. Med njimi so tako legendarni filmi, kot so Klute, Casablanca, Apokalipsa zdaj, Umor na Orient ekspresu, Jackie Brown, Državljan Kane, kot tudi bolj skriti biseri, na primer Mi bo kdaj odpuščeno?, Razglednice iz pekla in The Paper Chase. Našel je čas tudi za novejše naslove, kot so Ex Machina, Midsommar, Parazit, Bilo je nekoč ... v Hollywoodu, Irec in Zakonska zgodba.

Ogledal si je tudi kar nekaj serij, med njimi je omenil Fleabag, na seznamu pa je tudi kar nekaj dokumentarnih filmov. Slavni režiser pa ni spustil tudi knjig, na njegovi polici so se tako znašli Moonwalking with Einstein, Nervous States: Democracy and the Decline of Reason, Randall Jarrell's Letters terThe Last Stone.