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Tuja scena

Slavni rockerji uro pred koncertom odpovedali nastop v Ljubljani

Ljubljana, 12. 11. 2026 08.58 pred 33 minutami 1 min branja 2

Avtor:
K.A.
uriah heep

Medtem ko so bili številni oboževalci že na poti, nekateri pa so že stali v dvorani, so Uriah Heep odpovedali koncert. Le dobro uro pred napovedanim nastopom v enem od ljubljanskih klubov so se slavni rockerji javili svojim sledilcem na družbenih omrežjih in jim sporočili, da koncerta ne bo. Čeprav so sami že prispeli v Slovenijo, pa njihova oprema ni prišla pravočasno.

Slovita skupina Uriah Heep je imela za sredo, 11. novembra, v Sloveniji napovedan nastop v sklopu evropske poslovilne turneje. A koncert je žal odpadel. "Še vedno smo v kombiju, a smo že prispeli v Ljubljano. Žal pa po treh urah čakanja na meji naša oprema ne bo prišla pravočasno, saj je 10 ur za nami. Zato koncerta danes žal ne bo," sta se na družbenih omrežjih oglasila pevec Bernie Shaw in kitarist Mick Box.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Slavni glasbeniki so nastop odpovedali le slabo uro pred koncertom, ko so številni oboževalci že čakali pred vhodom v dvorano in se veselili dogodka, ki naj bi v Slovenijo privabil tudi oboževalce iz številnih sosednjih držav. Kot so še sporočili na družbenih omrežjih, je koncert prestavljen na naslednje leto, za nepredvidene okoliščine pa jim je žal.

Kitarist in pevec sicer nista javno potrdila, a po predvidevanjih je do zapleta z opremo najverjetneje prišlo na meji med Srbijo in Hrvaško, saj so glasbeniki le dan pred napovedanim nastopom v Ljubljani gostovali v Beogradu.

Razlagalnik

Edini preostali ustanovni član skupine Uriah Heep je kitarist Mick Box, ki je skupino soustanovil v Londonu leta 1969. Skozi desetletja delovanja je skupina postala ena izmed ključnih predstavnic britanskega hard rocka in progresivnega rocka.

Skupina je svoje ime prevzela po Uriahu Heepu, znani in precej negativni literarni osebnosti iz romana David Copperfield pisatelja Charlesa Dickensa. Lik je v romanu znan po svojem lažnem ponižastvu in hinavščini, čeprav so glasbeniki izbrali ime preprosto zato, da bi si ga ljudje lažje zapomnili.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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Uriah Heep rock poslovilna turneja težave

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KOMENTARJI2

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JohannDoe
12. 11. 2026 09.32
Dve minuti vzame lektoriranje s chatgpt. Sam povem.
Odgovori
0 0
ŠeVednoPlešem
12. 11. 2026 09.32
Koliko je bilo prodanih vstopnic 😅
Odgovori
0 0
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