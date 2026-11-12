Slavni rockerji uro pred koncertom odpovedali nastop v Ljubljani

Slovita skupina Uriah Heep je imela za sredo, 11. novembra, v Sloveniji napovedan nastop v sklopu evropske poslovilne turneje. A koncert je žal odpadel. "Še vedno smo v kombiju, a smo že prispeli v Ljubljano. Žal pa po treh urah čakanja na meji naša oprema ne bo prišla pravočasno, saj je 10 ur za nami. Zato koncerta danes žal ne bo," sta se na družbenih omrežjih oglasila pevec Bernie Shaw in kitarist Mick Box.
Slavni glasbeniki so nastop odpovedali le slabo uro pred koncertom, ko so številni oboževalci že čakali pred vhodom v dvorano in se veselili dogodka, ki naj bi v Slovenijo privabil tudi oboževalce iz številnih sosednjih držav. Kot so še sporočili na družbenih omrežjih, je koncert prestavljen na naslednje leto, za nepredvidene okoliščine pa jim je žal.
Kitarist in pevec sicer nista javno potrdila, a po predvidevanjih je do zapleta z opremo najverjetneje prišlo na meji med Srbijo in Hrvaško, saj so glasbeniki le dan pred napovedanim nastopom v Ljubljani gostovali v Beogradu.
Edini preostali ustanovni član skupine Uriah Heep je kitarist Mick Box, ki je skupino soustanovil v Londonu leta 1969. Skozi desetletja delovanja je skupina postala ena izmed ključnih predstavnic britanskega hard rocka in progresivnega rocka.
Skupina je svoje ime prevzela po Uriahu Heepu, znani in precej negativni literarni osebnosti iz romana David Copperfield pisatelja Charlesa Dickensa. Lik je v romanu znan po svojem lažnem ponižastvu in hinavščini, čeprav so glasbeniki izbrali ime preprosto zato, da bi si ga ljudje lažje zapomnili.
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