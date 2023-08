Slavni sarajevski kuhar razkril, kje je 65. rojstni dan praznovala Madonna

Kraljica popa je 16. avgusta dopolnila 65 let, kar si zasluži kraljevsko praznovanje. Ob tem prazniku se je Madonna odločila, da obišče Lizbono, kjer je med letoma 2017 in 2020 tudi živela, in skupaj s svojimi prijatelji praznuje v eni od prestižnih restavracij. In čeprav zvezdnica sama ni razkrila, kje je praznovala, je to storil kar glavni kuhar restavracije Bistro 100 Marinas.