Slavni sestri se je javno opravičila

Samantha Markle je kar nekaj časa stresala svoj gnev na polsestro, Meghan Markle, je pred dnevi pripotovala v London, kajti želela se je srečati s slavno sestro in njeno družino. Ko je pripotovala v London, pa so jo povabili tudi v televizijsko oddajo, kjer je dejala, da bi s sestro rada sklenila mir.

Na vprašanje voditelja, zakaj je bila do sestre, s katero se ni videla več let, tako groba, je dejala, da je vse skupaj ušlo nadzoru. Težava je bila v tem, ker jih Meghan ni povabila na svojo poroko, zato je bila cela družina prizadeta. "Mojega očeta so ignorirali. Zato smo upali, da bomo to uredili preko zasebnih kanalov. Ker nam ni uspelo, smo se obrnili na javnost."

Samantha si sicer želi srečanja s polsestro, a meni, da nima veliko upanja, da se bo to res zgodilo. Čeprav ji je žal, da je vojvodinjo zmerjala z grdimi besedami, pa je še vedno branila očeta ter poudarila, da se očetu ob prodaji fotografij ni šlo za denar. V sami oddaji pa se je opravičila tako vojvodinji kot njenemu soprogu, princu Harryju, ter celi kraljevi družini.