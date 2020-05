Slavni športniki in igralci, ki blestijo v igrah na srečo

Ljubezen do iger na srečo, ki se nemalokrat sprevrže v odvisnost, ni zaobšla niti slavnih in bogatih. Nekatera imena, ki krojijo sam vrh hollywoodske smetane in svet športa, so svojo kockarsko strast pripeljale do meje. Ta priljubljeni beg iz vsakdana ponuja zabavo v različnih oblikah iger na srečo, pri katerih so vsote vložkov, ki so jih zvezdniki pripravljeni položiti na mizo, enormne.

Ko govorimo o razmetavanju z denarjem in neizmernem obilju vsekakor prednjači Floyd Mayweather. Svetovno znani boksar je definicija tega, kako živeti razkošno in na veliki nogi. Je izredno iznajdljiv podjetnik in hkrati ljubitelj iger na srečo, kar je nemalokrat nevarna kombinacija. Ne samo, da kazinoje povsod po svetu redno obiskuje, uspehe žanje tudi na področju online gamblinga. Tako je postal strah in trepet ne zgolj v ringu, temveč tudi med svojimi nasprotniki, ki prav tako živijo za igre na srečo.

icon-expand Floyd Mayweather je pri igrah na srečo nevaren tako kot v ringu. FOTO: Twitter

Tiger Woods, najbolj poznan igralec golfa na svetu, je bil tarča medijev ne zgolj zaradi svojih športnih uspehov, temveč tudi zaradi tem, ki z golfom niso v nikakršni povezavi. Velik ljubitelj žensk se ne more upreti niti kockanju. Njegovo bogastvo je ocenjeno na približno 600 milijonov evrov, kar mu zagotavlja še večji užitek v igri, ki mu je najbolj pri srcu. Obožuje obiskovanje kazinojev, kjer igra Blackjack z zneski, ki se vrtijo tudi okrog četrt milijona evrov.

icon-expand Tiger Woods igra z ogromnimi zneski, tudi do 250 tisoč evrov. FOTO: AP

Lista slavnih ljubiteljev kockanja bi bila seveda nepopolna brez slavnega igralca, režiserja in scenarista Bena Afflecka. Za razliko od ostalih stanovskih kolegov je Ben na področju gamblinga skoraj pravi profesionalec, ki ima za sabo mnogo iger na srečo, ki so mu prinesle veliko uspehov. Igralec blesti v Blackjacku in Pokerju, zato je dobil nemalo predlogov, da opusti filmsko ustvarjanje in se posveti zgolj igram na srečo.

icon-expand Ben Affleck blesti v Blackjacku in Pokerju. FOTO: Profimedia

Očitno je, da obstaja trdna vez med športom in kockanjem, saj se na vsakem seznamu največjih ljubiteljev iger na srečo nahaja tudi kopica vrhunskih športnikov. A malo je večjih legend od košarkarske ikone Michaela Jordana. Slavna triindvajsetica kockanje tako obožuje, da je Pokru posvečal večino prostega časa na Olimpijskih igrah v Barceloni. Leta 1992 je olimpijske noči vse do jutra preživljal v tamkajšnjih kazinojih. Seveda to ni bilo povšeči tistim, ki so od njega pričakovali popolno predanost igri in končnemu cilju. To pa je samo del njegove ljubezni, pogosto se je posluževal tudi stav, ki so bile tako banalne kot tista, kdo iz ekipe bo na letališču prvi pričakal svojo prtljago.

icon-expand Michael Jordan se ne more upreti niti najmanjšim stavam s prijatelji. FOTO: AP

Zadnja oseba s katero bi se želeli pomeriti v kakšnih kartaških igrah bi bila vsekakor Derren Brown. Znan britanski iluzionist namreč pozna vse trike s kartami, ki se je, še preden se je predal iluzionizmu, posvečal igri Blackjacka. Bil je celo tako uspešen, da so mu prepovedali vstop v večino kazinojev po Veliki Britaniji, tako da je svoje znanje kasneje bil primoran prenesti na splet. Brown naj ne bi izgubil niti ene partije, njegova slava pa je dosegla svetovno javnost po tem, ko je ugotovil vse številke, ki bodo izžrebane v sklopu Britanske nacionalne loterije.