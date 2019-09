Slavni srbski raper umrl med kajtanjem

46-letni srbski raper Dalibor Andonov Gru se je smrtno ponesrečil med kajtanjem. Ob srbskem navtičnem klubu Zemun je padel v vodo, iz katere so ga potegnili prijatelji, žal pa je bilo prepozno, da bi mu reševalci pomagali in so tako na kraju dogodka razglasili njegovo smrt, poroča srbski Blic.

Več očividcev je za srbski medij dejalo, da je Dalibor imel med kajtanjem nekaj težav, ki pa jih ni mogel rešiti. "Vozil se je na deski z zmajem, skočil in nato je nastal problem. Mislim, da ga je potem zadel drog. Ko smo ga potegnili iz vode, je bil že moder in verjetno se je onesvestil zaradi udarca," je povedala ena od prič iz bližnje restavracije. Nesrečno dogajanje pa še vedno preiskujejo.