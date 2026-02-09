Slavni Trumpov podpornik Jake Paul javno pozval k negledanju Super Bowla

"Izklopite prenos nastopa Bad Bunnyja med polčasom Super Bowla. On je 'lažen Američan', ki sovraži Ameriko," so besede, s katerimi je Jake Paul svoje sledilce na družbenih omrežjih le dve uri pred začetkom pozval k nespremljanju prenosa slovite finalne tekme ameriškega nogometa. Slavni Trumpov podpornik je s svojim komentarjem želel sledilce spodbuditi k bojkotu in s tem izražanju podpore trenutnemu ameriškemu predsedniku.
Boksar je s sporočilom pevca obtožil, da kot Portoričan ni pravi Američan. Na drugi strani je zanimivo dejstvo, da tudi Jake v resnici živi v Portoriku, s čimer je sprožil val ogorčenja in nesoglasja glede portoriškega statusa znotraj Združenih držav Amerike in avtentičnosti patriotizma.
Njegova izjava pa ni razjezila le tistih, ki se nikakor ne strinjajo s politiko Donalda Trumpa, temveč celo njegovega brata Logana Paula. Ta je javno izrazil nestrinjanje z ameriškim zvezdnikom, ki je med drugim še zapisal, da bodo vsi, ki bodo ugasili prenos, poslali sporočilo velikim korporacijam, da ne morejo samo storiti, kar hočejo, brez posledic. Logan je proti bratu stopil z besedami: "Obožujem brata, vendar se s tem ne strinjam. Portoričani so Američani in vesel sem, da je eden od njih dobil priložnost, da pokaže svoj talent."
Po incidentu se je oglasila tudi slavna boksarka Amanda Serrano, ki prav tako prihaja iz Portorika. "Ponosna sem, da sem Portoričanka, in ponosna sem, da sem ameriška državljanka," je zapisala in nadaljevala: "Portoričani nismo 'lažni Američani'. Smo državljani, ki smo prispevali k tej državi na vseh področjih, od vojaške službe do športa, poslovanja, znanosti in umetnosti, in naša identiteta ter državljanstvo si zaslužita spoštovanje." Sedemkratna svetovna prvakinja v boksu je javno pohvalila nastop Bad Bunnyja, ki se je zavestno odločil za nastop v španskem jeziku, obenem pa se zahvalila tudi Paulu za podporo pri njeni karieri. Zvezdnica od leta 2021 namreč nastopa pod njegovim okriljem, a jasno ločuje osebne in profesionalne vezi od svojega stališča do te specifične izjave. S tem je tudi močno obranila integriteto portoriške skupnosti in vnovič poudarila kompleksnost odnosov med vsemi deležniki.
Po plazu kritik se je 29-letnik branil, da so bile njegove besede napačno interpretirane. "Očitno ni lažni državljan, ker je Portoričan in obožujem Portoriko ter vse Američane, ki podpirajo državo," je povedal, a še vedno vztrajal pri grobih besedah proti pevcu: "Ampak Bunny je lažen zaradi svojih vrednot in kritike naše velike države." To pomeni, da Paul ni umaknil svoje osrednje očitbe o nespoštovanju države, temveč jo je preusmeril od formalnega državljanstva na Bad Bunnyjev sistem vrednot in njegove javne izjave. Glasbenik je teden dni pred Super Bowlom na podelitvi grammyjev sprožil precej odzivov z izjavami o agenciji ICE ('ICE out') in z odločitvijo, da v sklopu svoje rezidence koncertira izključno v Portoriku, saj naj bi se bal, da bi bile njegove oboževalke aretirane s strani agentov ICE, če bi nastopil v ZDA. Te izjave so bile interpretirane kot kritika ameriških politik, kar je dodalo gorivo Paulovi tezi.
Vprašanja državljanstva, domoljubja, svobode izražanja in interpretacije ameriških vrednot
Celotno dogajanje okoli komentarjev ne predstavlja le spora med dvema znanima osebnostma, temveč tudi odraža širša družbena in kulturna trenja znotraj Združenih držav Amerike in njihovih ozemelj. Vprašanja državljanstva, domoljubja, svobode izražanja in interpretacije ameriških vrednot so bila postavljena v ospredje. Čeprav Portoričani nimajo volilne pravice za predsednika, so nesporno ameriški državljani, kar je Amanda Serrano močno poudarila. Spor torej razkriva obstoječe razkole glede razumevanja nacionalne identitete in vloge priseljencev oziroma državljanov z ozemelj v ZDA. Incident prav tako poudarja vse večjo politizacijo zabave in vpliv, ki ga imajo javne osebnosti na oblikovanje mnenj in sprožanje pomembnih diskusij. Od Bad Bunnyjevih kritik imigracijskih politik do Paulove obsodbe 'sovraštva do Amerike' so se ti zvezdniki, ne glede na njihove prvotne namene, znašli v vlogi posrednikov v kompleksnih debatah, ki se dotikajo samega srca ameriške družbe in vrednot.
Jake Paul je ameriški boksar in vplivnež na družbenih omrežjih, ki je zaslovel s platformo Vine, nato pa se preusmeril v boks in ustvarjanje spletnih vsebin. Znan je po svojih kontroverznih izjavah in podpori Donaldu Trumpu, kar pogosto sproža javne debate in kritike.
Portoriko je ozemlje Združenih držav Amerike z lastno ustavo in samoupravo, vendar ni država. Njegovi prebivalci so ameriški državljani, vendar nimajo volilne pravice na predsedniških volitvah v ZDA in nimajo polnega predstavništva v ameriškem kongresu. Ta poseben status pogosto povzroča razprave o enakopravnosti in identiteti.
Bad Bunny je portoriški pevec, reper in igralec, ki je postal ena najvplivnejših glasbenih zvezd na svetu. Njegov nastop na Super Bowlu je bil pomemben, ker je prvič v zgodovini te prireditve nastopil izključno v španskem jeziku, s čimer je poudaril pomen latinskoameriške kulture in vpliva na ameriški prostor.
ICE je okrajšava za U.S. Immigration and Customs Enforcement (U.S. Ustanova za priseljevanje in carinsko izvrševanje). Gre za zvezno agencijo, ki je odgovorna za izvrševanje imigracijskih zakonov in carinskih predpisov v Združenih državah Amerike. Njeno delovanje je pogosto predmet kritik in javnih razprav, zlasti v povezavi z družinskimi ločitvami in obravnavo priseljencev.
