Slavni voditelj Seth Meyers dobil hčerko

47-letni voditelj Seth Meyers in 38-letna odvetnica Alexi Ashe sta se razveselila rojstva deklice, za katero sta izbrala ime Adelaide. Dojenčica, ki je za par že tretji otrok, je na svet prijokala septembra, slavna družinica pa je vse do zdaj novico skrbno čuvala zase.

Vesela novica je v javnost prišla med Meyersovim počitniško obarvanim segmentom v oddaji Late Night, kjer sta se njegova sinova, 5-letni Ashe in 3-letni Axel – ki se je rodil v preddverju njihove stanovanjske stavbe leta 2018 –, za zahvalni dan oblekla v temu primerne praznične kostume – v purana. V videu, ki ga je zvezdnik delil z gledalci, voditeljeva sinova rečeta: "1, 2, 3 … presenečenje," in nato se skupaj ozreta k sestrici, ki so jo prav tako oblekli v purana, in ji na lica dasta poljubček.