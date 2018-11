Slavni žalujejo ob izgubi očeta stripovskih junakov

Oče stripovskih junakov, kot so Človek pajek (Spider-Man), Neverjetni Hulk, Možje X, Iron Man in številni drugi, ter soustanovitelj giganta Marvel Comics, Stan Lee, je preminil v 96. letustarosti. Igralčeva hči, J.C., je za javnost potrdila novico, da je njen oče, potem ko je v preteklem letu bolehal za številnimi boleznimi, med drugim tudi pljučnico, kmalu potem, ko so ga reševalci odpeljali v bolnišnico, izgubil bitko z življenjem.

Stan Lee in Jack Kirby sta leta 1961 izdala strip The Fantastic Four(fantastični štirje), po katerem je bil posnet tudi film, nato pa ustanovila Marvel Comics. Kasneje so nastali legendarni stripi Človek pajek, Neverjetni Hulk in številni drugi. Potem ko se je Stan posvetil predvsem sodelovanju s Hollywoodom in filmsko produkcijo, se je njegov odnos z Marvelom precej razburkal, Stan pa se je v vsakem nadaljnjem Marvelovem filmu pojavil v kakšni od stranskih oziroma cameo vlog.

Slavni obrazi iz filmske industrije so se po novici o Leejevi smrti od legendarnega očeta stripov poslovili na različne načine. Igralec Ryan Reynoldsje na svojem Twitterju delil zapis: ''Presneto ... Počivaj v miru, Stan. Hvala za vse.''