Slavnostna preproga zlatih globusov: rdeče in (preveč) razgaljene

Letos so med oblekami prevladovali rdeči odtenki. Po teh so posegle zvezdnice, kot so Nicole Kidman, Sofia Vergara in Scarlett Johansson , ki se je odločila za obleko modne oblikovalke Vera Wang. Medtem ko je 74-letna Helen Mirren nosila osupljivo Diorjevo kreacijo.

Medtem ko so nekaterega zakrile svoje dekolteje in pozornost preusmerile na dolge vlečke in elegantne pričeske, pa so nekatere stavile na seksapil. Med njimi je zagotovo Kerry Washington , ki je izbrala krilo z visokim razporkom ter suknjič, pod katerim ni bilo prostora za modrček.

Nekatere zvezdnice pa so se po rdeči preprogi sprehodile tudi s svojimi izbranci. Med zvezdniški pari, ki so pozirali pred fotografskimi objektivi, so tudi Lucy Boynton in Rami Malek, Nicole Kidman in Keith Urban, Sofia Vergara in Joe Manganiello, Alex Rodriguez in J.Lo, Scarlett Johansson inColin Jost, Rita Wilson in Tom Hanks, Priyanka Chopra in Nick Jonas terBill Hader inRachel Bilson, ki sta se po rdeči preprogi prvič sprehodila kot par.

Več utrinkov v priloženi fotogaleriji: