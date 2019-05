Slepi avtist za svoj nastop prejel zlati gumb: publika vstala, tekle so solze

V oddaji Amerika ima talent je nastopil avtist Kodi Lee, ki je zaradi slepote in težav z govorom na oder zakorakal s svojo mamo. Ta ga je predstavila sodnikom in publiki, Kodi pa je nato zavzel svoje mesto za klavirjem, kjer je pričaral pravo simfonijo za ušesa. Za svojo točko je požel stoječe ovacije objokane poblike in sodnikov, prejel pa je tudi zlati gumb, s katerim se je uvrstil naravnost v finale.

V oddaji Amerika ima talent je slepi avtist Kodi Lee s svojo točko spravil v jok tako sodnike kot publiko. Na oder je zakorakal z mamo, ki je sodnikom na kratko razložila njegovo življenjsko zgodbo ter razkrila, da trpi za avtizmom in da je od rojstva slep.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

''Ko si avtist, ti je na svetu veliko težje kot drugim ... Težko je delati vse tisto, kar delajo drugi. Glasba mu je res rešila življenje,'' je množici dejala mama še pred sinovim nastopom.

Kodi Lee z mamo FOTO: Profimedia

In Kodi je s svojim nastopom dokazal prav to: na klavir je, kljub temu, da nič ne vidi, zaigral brezhibno, svoje instrumentalne sposobnosti pa je pospremil z izjemno močnim vokalom, v katerem ni bilo zaslediti težav z izgovarjanjem besed.

Kodi Lee kljub slepoti in težavam z govorom izvedel glasbeno točko, s katero je ganil tako publiko kot sodnike FOTO: Profimedia

Že po prvih sekundah glasbene točke je bilo zaslediti začudenje sodnikov in publike, ki niso mogli skriti solznih oči. Žirant Howie Mandel mu je po nastopu dejal: ''Čeprav ne vidiš, moraš vedeti, da smo vsi štirje sodniki s publiko vred na nogah ... Si velik navdih za vse nas in poseduješ izjemen talent.''

Howie Mandel je Kodiju dejal, da je velik navdih za vse prisotne FOTO: Profimedia

Žirantka Julianne Houghse je njegovemu komentarju s solzami v očeh pridružila z besedami: ''Zavedam se, da vsi potrebujejo svoj glas in priložnost, da se izrazijo. S svojim glasom si nas sezul in želim ti povedati, da sem te slišala in čutila in bilo je prelepo.''

Juliane Hough ni skrivala solza FOTO: Profimedia

Kodi Lee se je vidno ganjen in z nasmeškom na obrazu zahvalil komentarjem, nadaljeval pa je še tretji sodnik, Simon Cowell, ki je njemu in njegovi mami namenil besede: ''Kar se je ravnokar zgodilo, je bilo izjemno. Ampak res izjemno. Ne vem, kako je živeti v 'Kodijevem svetu', lahko pa povem, da vidim izjemno povezavo med vama in tvoj glas je naravnost fantastičen. Imaš zelo lepo barvo glasu in hvala, ker si to delil z nami v tem šovu. Ta trenutek si bom zapomnil do konca življenja.''

Simon Cowell se je Kodiju zahvalil, ker je svoj talent delil v šovu FOTO: Profimedia

Zadnja žirantka Gabrielle Union je nagovorila tako Kodija kot njegovo mamo in priznala, da je nedavno tudi sama postala mama in da je to ''služba, ki ji je do sedaj prinesla največ zadovoljstva.''

Gabrielle Union podelila zlati gumb FOTO: Profimedia

''Svojim otokom želiš podariti Luno, zvezde in mavrico ... Nocoj bom vama dala nekaj posebnega,'' je še napovedala Unionova, preden je pritisnila zlati gumb, s katerim je Kodija poslala naravnost v finale.

Sodniki so bili navdušeni na Kodijevim nastopom FOTO: Profimedia

Na oder so iz zakulisja pritekli tudi Kodijevi prijatelji in svojci ter sodniki, stoječim ovacijam, solzam radostnicam, smehu in objemanju pa ni bilo videti konca.