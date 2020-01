Manekenka zaradi epileptičnega napada pristala v bolnišnici

23-letna manekenka Slick Woods je na svojem Instagramu delila posnetek, na katerem se v bolniški postelji prešerno smeji v kamero, a je v zapisu ob posnetku razkrila nekoliko manj prešerno novico. Zaradi epileptičnega napada sredi noči je namreč pristala v bolnišnici, življenje pa ji je rešila njena prijateljica, fotografinja Cheyenne Ceasar, poroča Entertainment Tonight.

"Zdaj, ko se počutim milijonkrat bolje in spet lahko hodim, se zahvaljujem Chayenne, ker mi je med nepričakovanim epileptičnim napadom sredi noči rešila življenje," je zapisala in dodala, da se veliko ljudi sooča s hujšimi stvarmi in svojim oboževalcem s ključnikom oziroma hashtagom #staygoofy sporočila, naj ostanejo norčavi.