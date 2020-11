Slika, ki jo je ustvaril Ed Sheeran, prodana za več kot 40 tisoč evrov

Ena od slik je pred kratkim na dražbi dosegla ceno nekaj manj kot 45 tisoč evrov, ves dobiček od prodaje pa je šel za preureditev igrišča za otroke s posebnimi izobraževalnimi potrebami ter invalidnostmi. Novopečeni očka je sliko ustvaril tako, da je z barvo za zidove risal po platnu, ime pa je dobila po nadimku, ki ga je v otroštvu nadel očetu Johnu, ki je prav tako umetnik. To je njegovo prvo umetniško delo, ki je bilo kadarkoli naprodaj, so zatrdili organizatorji avkcije. Delo je dodobra zvišalo skupni znesek, ki ga je njegova dobrodelna organizacija uspela zbrati z dražbo in se trenutno giblje pri številki 556 tisoč evrov.