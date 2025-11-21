Sliko Fride Kahlo prodali za rekordnih 47 milijonov evrov

Frida Kahlo je presegla prejšnji rekord, ki ga je imela Georgia O'Keeffe s svojim delom Jimson Weed/White Flower No. 1 iz leta 1932. Leta 2014 so jo namreč prodali za 38,5 milijona evrov. Fridin avtoportret, z naslovom El sueno (La cama), kar bi v prevodu pomenilo Sanje (postelja), pa je zdaj postal najdragocenejše delo ženske umetnice, ki je bilo kdaj prodano na dražbi, je na družbenih omrežjih zapisala avkcijska hiša Sotheby's. Hkrati pa je podrla tudi lastni rekord med latinoameriškimi umetniki.

Po poročanju Al Jazeere gre za eno redkih Fridinih del, ki so ostala v zasebni lasti zunaj Mehike. Tam so njene stvaritve razglašene za narodno kulturno dediščino, kar pomeni, da jih ni dovoljeno prodajati v tujino ali uničiti. Tokrat prodana slika pa je bila v zasebni zbirki v ZDA, zato je bila mednarodna prodaja mogoča. Dražbena hiša Sotheby's je sporočila, da je lastnik, ki ni želel biti razkrit, delo kupil že leta 1980, prav tako na dražbi v New Yorku. Identiteta novega kupca ostaja neznana.

Prodaja je v zadnjih tednih sprožila razprave med umetnostnimi zgodovinarji. Nekateri so opozorili na kulturne občutljivosti pri prodaji tako pomembnega mehiškega umetniškega dela, drugi pa so izrazili bojazen, da bi slika znova izginila iz javnosti, saj je bila nazadnje razstavljena konec devetdesetih let.