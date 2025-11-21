Sliko Fride Kahlo prodali za rekordnih 47 milijonov evrov

Frida Kahlo je presegla prejšnji rekord, ki ga je imela Georgia O'Keeffe s svojim delom Jimson Weed/White Flower No. 1 iz leta 1932. Leta 2014 so jo namreč prodali za 38,5 milijona evrov. Fridin avtoportret, z naslovom El sueno (La cama), kar bi v prevodu pomenilo Sanje (postelja), pa je zdaj postal najdragocenejše delo ženske umetnice, ki je bilo kdaj prodano na dražbi, je na družbenih omrežjih zapisala avkcijska hiša Sotheby's. Hkrati pa je podrla tudi lastni rekord med latinoameriškimi umetniki.
Po poročanju Al Jazeere gre za eno redkih Fridinih del, ki so ostala v zasebni lasti zunaj Mehike. Tam so njene stvaritve razglašene za narodno kulturno dediščino, kar pomeni, da jih ni dovoljeno prodajati v tujino ali uničiti. Tokrat prodana slika pa je bila v zasebni zbirki v ZDA, zato je bila mednarodna prodaja mogoča. Dražbena hiša Sotheby's je sporočila, da je lastnik, ki ni želel biti razkrit, delo kupil že leta 1980, prav tako na dražbi v New Yorku. Identiteta novega kupca ostaja neznana.
Prodaja je v zadnjih tednih sprožila razprave med umetnostnimi zgodovinarji. Nekateri so opozorili na kulturne občutljivosti pri prodaji tako pomembnega mehiškega umetniškega dela, drugi pa so izrazili bojazen, da bi slika znova izginila iz javnosti, saj je bila nazadnje razstavljena konec devetdesetih let.
Umetniško delo prikazuje spečo Kahlo, zavito v zlato odejo, v leseni postelji kolonialnega sloga, nad katero lebdi okostje z nogami, ovitimi v palice dinamita. Nastalo je v ključnem desetletju njene kariere, ki ga je zaznamovalo njeno burno razmerje z mehiškim slikarjem Diegom Rivero.
Frida Kahlo je začela slikati po hudi prometni nesreči pri 18 letih, ko je zaradi poškodb hrbtenice in medenice preživela dolga obdobja v postelji. Slikanje je zanjo postalo most med realnim in notranjim svetom ter način soočanja s telesnimi in čustvenimi stiskami.
Delo je "zelo osebna" slika, v kateri Kahlo "združuje folklorne motive iz mehiške kulture z evropskim nadrealizmom", je za francosko tiskovno agencijo AFP povedala vodja latinskoameriške umetnosti pri Sotheby's Anna Di Stasi.
Po njenih besedah se mehiška umetnica, ki je umrla leta 1954 v starosti 47 let, ni povsem strinjala s tem, da bi njeno delo povezovali z nadrealističnim gibanjem, a se ji "glede na veličastno ikonografijo" zdi povsem primerno, da jo vključijo v ta krog. Umetnica je nekoč glede te teme dejala: "Nikoli nisem slikala sanj, slikala sem svojo realnost."
Rekordna prodaja avtoportreta se je zgodila dve noči po tem, ko so pri Sotheby's dosegli še eno visoko vsoto, saj je slika avstrijskega umetnika Gustava Klimta dosegla 204,2 milijona evrov. Portret Elisabeth Lederer, ki ga je naslikal med letoma 1914 in 1916 in prikazuje hčer njegovega mecena.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.