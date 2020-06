Slovencem ob prazniku čestitali hrvaški zvezdniki

Priljubljeni hrvaški smučar Ivica Kostelić, svetovno znani alpinist Stipe Božić ter pevski par Danijela Martinović in Petar Grašo so le nekateri od Hrvatic in Hrvatov, ki so v svojih video sporočilih Sloveniji in njenim državljanom voščili ob dnevu državnosti. Video čestitke je na Facebooku objavilo slovensko veleposlaništvo v Zagrebu.

"Dragi prijatelji in sosedi, želim vam vesel dan državnosti," je voščil Kostelić. V videu, ki je bil objavljen na družbenem omrežju, so se zvrstile še ostale čestitke znanih in manj znanih Hrvatic in Hrvatov. Alpinist Božićje dejal: "Dragim slovenskim prijateljem, posebej tistim, s katerimi sem hodil na najvišje svetovne gore, želim vesel dan državnosti.''

icon-expand Slovencem je čestital tudi nekdanji vrhunski smučar Ivica Kostelić. FOTO: Profimedia

"Veliko prekrasnih trenutkov me povezuje s Slovenijo. Veliko prekrasnih koncertov, čudovitih ljudi. Vse to in veliko več od tega zadostuje, da vam zaželim vesel dan državnosti ter da se še velikokrat vidimo v naši ali vaši prekrasni državi. Srečno, Slovenija,"je navedel Grašo v svojem sporočilu. Njegova soproga Danijela Martinović pa je v ločenem voščilu 'svojim slovenskim prijateljicam in prijateljem, dragim Slovencem' poslala tudi poljube. Operna pevka Antonella Malis je v čestitki zapela refren pesmi Dan ljubezni.

