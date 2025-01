'Slovenci se radi smejete na svoj račun, ampak samo, če je šala dobra'

Na začetku je bila to komedija zgolj zaradi smeha. Potem sem želel, da bi bila to komedija za čim večji in večji smeh. Nekje na poti se je pojavil tudi denar, zato sem želel, da bi bila to komedija za čim več denarja. In ni mi bilo pomembno, kako bom to dosegel. Zdaj, ko sem zaokrožil 20 let zabavanja, želim, da moja komedija končno postane pravi stand-up. A stand-up brez satire je ... zgolj komedija.

Tem, o katerih se šalite, je veliko. Imate svojo najljubšo? Katera je najbolj popularna pri gledalcih?

Kot sem že rekel, na začetku je bila moja najljubša tema katera koli, ki bo nasmejala čim več ljudi, ne glede na to, kdo sedi v publiki. Sčasoma so mi te običajne življenjske zgodbe, kot so moško-ženski odnosi, vzgoja otrok, hrana in pijača, znane osebnosti, čeprav so zelo priljubljene, postale manj zanimive. Enostavno sem imel vedno manj inspiracije za vsakodnevne 'ena na ena' teme. Danes me predvsem zanima družbena kritika in satira. In v prihodnje bom jaz izbiral svojo publiko.

Se kateri temi pri pisanju šal izognete? Iz česa se nikoli ne bi šalili?

Do sedaj se zaradi komercialnih razlogov nisem izogibal nobeni temi, nisem se izogibal niti političnim temam niti črnemu humorju. Sprejemam, da nekdo ni želel priti na moj šov, ker jih prva tema ni zanimala ali jim je bila druga prehuda. Ne znam pripraviti 'zvarka' in ga potem dobro prodajati, da je za vsakogar. Po tej turneji se umikam od vseh takšnih pripravkov in začnem ponujati samo žgane pijače.