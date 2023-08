Slovenec drugi na ekstremnih olimpijskih igrah vplivneža MrBeasta

Tekmovalci so se za glavno nagrado v višini 250 tisoč dolarjev oziroma slabih 230 tisoč evrov pomerili v različnih disciplinah. Najprej so se pomerili v teku čez ovire, pri čemer so morali preskočiti tri zelo visoke ovire in v tridesetih sekundah priteči do cilja. Že po prvi disciplini je več kot pol držav izpadlo iz nadaljnjega tekmovanja, kjer je tekmovalce čakal spretnostni poligon, ki je zahteval tako hitrost kot dobro ravnotežje. Poligonu sta sledila lokostrelstvo in sabljanje, finalno sedmerico pa so čakale posebne enajstmetrovke, pri katerih so bili odkriti različni predeli gola.

V veliki finale sta se uvrstili Libija in Slovenija in pred tekmovalcema je bil poslednji izziv. Drug drugemu sta morala braniti strele na gol. Več sreče v nogah je imel predstavnik Libije, ki je domov odnesel veliko denarno nagrado, Slovenec pa se je okronal s srebrno medaljo, za katero se je pošalil, da mu v resnici bolj pristoji.