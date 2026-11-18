Uspešen slovenski plesalec Jan Ravnik znova navdušuje. V ameriški različici šova Zvezde plešejo (Dancing with the Stars) se mu je s svojo soplesalko, hollywoodsko igralko in pevko Tatyano Ali , ki je zaslovela kot Ashley Banks v kultni seriji Princ z Bel-Aira , uspelo prebiti vse do finala.

V finalu, ki bo potekal prihodnji torek, se bo 31-letnik z Gorenjske za prestižni pokal Mirrorball potegoval proti številnim zvezdniškim imenom. V igri za zmago so še drsalka Amber Glenn s Pasho Pashkovom, resničnostna zvezdnica Maura Higgins z Markom Ballasom, paraolimpijec Ezra Frech z Daniello Karagach ter komik Connor Wood z Rylee Arnold.

Slovenski plesalec je bil del šova že lani, ko je v 34. sezoni kot profesionalni plesalec nastopil s televizijsko zvezdnico Jen Affleck. Prebila sta se do sedmega tedna tekmovanja in sezono končala na devetem mestu.