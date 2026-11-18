Uspešen slovenski plesalec Jan Ravnik znova navdušuje. V ameriški različici šova Zvezde plešejo (Dancing with the Stars) se mu je s svojo soplesalko, hollywoodsko igralko in pevko Tatyano Ali, ki je zaslovela kot Ashley Banks v kultni seriji Princ z Bel-Aira, uspelo prebiti vse do finala.
V finalu, ki bo potekal prihodnji torek, se bo 31-letnik z Gorenjske za prestižni pokal Mirrorball potegoval proti številnim zvezdniškim imenom. V igri za zmago so še drsalka Amber Glenn s Pasho Pashkovom, resničnostna zvezdnica Maura Higgins z Markom Ballasom, paraolimpijec Ezra Frech z Daniello Karagach ter komik Connor Wood z Rylee Arnold.
Slovenski plesalec je bil del šova že lani, ko je v 34. sezoni kot profesionalni plesalec nastopil s televizijsko zvezdnico Jen Affleck. Prebila sta se do sedmega tedna tekmovanja in sezono končala na devetem mestu.
Ravnik je največ pozornosti svetovne javnosti požel kot eden od plesalcev na turneji The Eras Tour superzvezdnice Taylor Swift, nastopil pa je tudi na podelitvi oskarjev z igralko Margaret Qualley ter sodeloval z Mariah Carey in Paulo Abdul.
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