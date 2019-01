Slovenec narisal karikaturo ameriškega igralca – ta je sliko videl in delil na svojem Instagramu

Potem, ko je v svoji objavi na Instagramu označil tudi Elliotta, niti v sanjah ni pričakoval, da bo ta dejansko videl oznako in se nanjo odzval, še manj, da jo bo delil tudi na svojem uradnem Instagram profilu. Ameriški igralec je namreč storil prav to in pod delitev Oblakove likovne stvaritve zapisal: ''Neverjetno umetniško delo s strani @karikatureboris. To me je popolnoma presenetilo, je resnično neverjetno. Sledite temu profilu. Zasluži si vse pohvale.''

Slovenski karikaturist Boris Oblak , ki je do sedaj ustvaril že skoraj 2.000 portretov, je doživel veliko presenečenje, ko je spoznal, da je njegovo umetniško delo opazil in na svojem Instagramu delil svetovno znani igralec Sam Elliott . Ta je med drugim zaigral tudi v nedavni filmski uspešnici Zvezda je rojena (A Star is Born). Oblak je namreč ustvaril in objavil Elliotovo karikaturo ter zapisal, da je med risanjem poslušal posnetke na Youtube-u, kjer se je v enem od videov pojavil prepoznavni 74-letni igralec: ''Mojo pozornost je pritegnil njegov osupljiv glas in seveda, njegovi legendarni brki ... Moral sem ga upodobiti.''

Potem, ko je Boris opazil, da je igralec delil njegovo objavo in mu namenil takšno pohvalo, je sliko s Samovim komentarjem delil na svojem Instagramu in zapisal: ''Mislim, da nikakor ni mogel biti bolj presenečen kot jaz, ko sem to zagledal ...''

Oblak je že v času študija likovne pedagogike odkril strast do risanja karikatur, ki jih je po prvih pozitivnih komentarjih začel risati še pogosteje – do sedaj je na zabaven način upodobil že več kot 60 slovenskih politikov in medijsko prepoznavnih osebnosti. Z njim smo spregovorili o njegovih tehnikah, idejah, prepoznavnem in unikatnem umetniškem ustvarjanju ter družinskem življenju.

Boris, dejali ste, da najraje uporabljate digitalno tehniko risanja. Ste to tehniko uporabili tudi za karikaturo Sama Elliotta?

Tako je. Karikature sicer lahko ustvariš v katerikoli obliki, a je z digitalno tehniko vse skupaj precej hitreje, sploh, ko pride do barvanja. Še vedno je tako, da vse delam sam, a z digitalnim orodjem. Uporabljam Photoshop, radirke, čopiče ... skratka vse efekte, ki so na voljo. Kot najbolj priročna pa se digitalna tehnika izkaže pri hitrosti barvanja, ker ni potrebno vseh barv mešati ročno, temveč primerne odtenke izbereš kar prek računalnika.

Kaj Vas pri posamezniku pritegne v tolikšni meri, da po njegovi podobi ustvarite karikaturo?

Danes lahko z gotovostjo povem, da me ni strah narisati nikogar več, posebno ljubezen pa gojim do karikiranja 'bradačev' (bradatih oseb). Ta ljubezen je zrasla že v času študija, ko sem moral s pomočjo tabličnega računalnika narisati medveda ... Risanje bradatih oseb v digitalni obliki je izjemno zanimivo. Povedati pa moram, da strašansko nerad upodabljam osebe, ki so na kakršenkoli način 'na tapeti'. Veliko bolj me pritegnejo pozitivne zgodbe, pozitivne osebe ...

Sam Elliott je znan ameriški igralec, ki je med drugim zaigral tudi v filmski uspešnici Zvezda je rojena. Ste si film morda že ogledali?

Ne še, a si ga bom zdaj zagotovo (smeh). Ne samo zaradi prijetne izkušnje, ki sem jo doživel ob stiku z Elliottom – tudi Bradley Cooper se mi zdi izjemen igralec, in že zaradi njegove igre, pa tudi Gaginega prispevka v filmu, si ga bom zagotovo ogledal. To bi se verjetno zgodilo že prej, a imava z ženo s tremi majhnimi otroki polne roke dela, tako, da za kino skoraj ni realne priložnosti. Če že imava čas, se veliko raje ob sobotah odpraviva v gledališče.

Kakšne filme sicer najraje spremljate?

Všeč mi je širok nabor žanrov ... Ne morem reči, da gledam zgolj komedije, grozljivke, drame ali dokumentarce. K ogledu nekega filma me bolj kot žanr pritegnejo sami igralci ... Če vidim, da v nekem filmu igrajo filmske legende, kot so recimo Sean Penn, Clint Eastwood ali Anthony Hopkins, vem, da film nikakor ne more biti slab.

Na vaši uradni spletni strani piše, da pomagate pri promociji kvalitetne slovenske karikature in izumljate novo vrsto turizma, 'karikaturizem'. Lahko poveste kaj več o tem?

Do predlani sem bil upravnik Kulturnega centra slikarjev Šubic. Tam sem začel z organiziranjem razstav karikatur. Uspešno smo izpeljali štiri razstave, na dogodke pa smo povabili tudi umetnike iz Avstrije in Hrvaške. Ideja za besedo 'karikaturizem' se mi je utrnila med razmišljanjem o slovenskem turizmu in kulturi ter dejstvu, da sta turizem in kultura pravzaprav neločljivo povezana. Razmišljal sem o tem, kako v naše kraje pripeljati goste od drugod, zato smo eno razstavo namenili tudi hrvaškim umetnikom. Čeprav je bilo tovrstno delo nekaj, kar me je izjemno veselilo in na kar sem bil ponosen, sem se predlani umaknil s te pozicije in se posvetil družini in risanju.

Vam pri delu kdo pomaga? Je v vaši družini še kdo umetniško talentiran?

Moja žena Brigitaje aranžerka daril. Napisala je tudi knjigo 'Kaj za vraga naj kupim za darilo?', kjer je združila svojo ljubezen do aranžiranja daril in pedagoškega dela. Brigita je namreč po izobrazbi profesorica matematike, a tega poklica ne opravlja. Prav zato, ker se tudi sama ukvarja s kreativnim ustvarjanjem, razume vse, kar jaz delam. To se je v dolgih letih najinega razmerja in zakona (skupaj sva že približno 20 let) izkazalo za izjemno koristno – moja žena je bila vedno moja največja moralna podpora. Spomnim se trenutka, ko nama je njeno znanje o tem, kaj nekomu podariti in na kakšen način izročiti darilo, prišlo še kako prav. Pred časom je moj prijatelj praznoval rojstni dan in nisem vedel, kaj mu lahko kupim v zadnjem trenutku. Pomislil sem: Je nekdanji košarkar, ima poškodovano koleno ... Ima tudi izjemno pridno hčerko, ki v šoli dobiva same petice ... Kaj mu lahko podarim? Žena mi je pomagala pri izbiri in na koncu sem mu kupil škatlo žebljev in kladivo. Vprašal sem ga: ''Ti, Gašper, ali tvoja hčerka v šoli kdaj 'zabije'? In mi je odvrnil: ''Nee, same petice ima ...'' Nato sem nadaljeval: ''Pa ti, še kdaj zabiješ pod košem?'' Gašper je odvrnil, da ne. Potem sem mu izročil škatlo žebljev in kladivo in mu dejal: ''Na, tukaj imaš škatlo žebljev in kladivo, zabij vsaj doma nekaj ... obesi kakšno sliko ... '' Darilo, ki je bilo nadvse preprosto, nas je vse spravilo v smeh in nam ostalo v prijetnem spominu.

Kje najpogosteje ustvarjate in kako promovirate svoje umetnine?

Doma, v Gorenji vasi pri Poljanah, imam svojo pisarno, kjer v miru ustvarjam. Uporabljam veliko spletnih platform, ki se mi zdijo precej uporabne, predvsem Instagram in LinkedIn. Povedati moram, da sem prav prek LinkedIn-a prejel največ povpraševanja. Sicer pa imam tudi spletno strani, kjer me pogosto kontaktirajo prek elektronske pošte ali telefonske številke.

Glede na to, da ste do sedaj upodobili že veliko prepoznavnih slovenskih obrazov – ste v tem času kdaj naleteli na negativen odziv ali neprijetno izkušnjo?

Ja, res je. Ustvaril sem že skoraj 2.000 portretov. Ne bi rekel, da je šlo v kateremkoli primeru ravno za neprijetno izkušnjo ... Imel sem pa, nasprotno, zelo prijetno izkušnjo, ko sem prvič karikiral našega predsednika Boruta Pahorja. Naslednji dan sem izvedel, da iščejo Pahorjevega imitatorja, oponaševalca ... nekoga, ki bi ga glasovno najbolje oponašal. Pomislil sem: Zakaj pa ne bi poslal svoje slike, saj nimaš kaj izgubiti? Že nekaj minut kasneje sem prejel klic organizatorja in po tistem sem prejel še kakšnih 60 naročil za znane slovenske politike in nekatere estradnike. Karikiral sem tudiSaša Hribarja, Jana Plestenjaka...

Ob pregledu Elliotovega uradnega Instagram profila smo ugotovili, da ste poleg njega upodobili tudi njegovo soprogo, Katharine Ross. Njene karikature niste delili na svojem Instagramu. Je šlo morda za delo po naročilu?

Ne, tukaj je šlo izključno za mojo zahvalo. Iskal sem primeren način, kako se zahvaliti človeku, ki je svetovno znan in me je na takšen način javno pohvalil ter pozval vse k ogledu moje profila. Tega mu res ne bi bilo treba storiti.