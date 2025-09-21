Svetli način
Tuja scena

Slovenski ljubitelji ameriške retro kulture preplavili Ljubljano

Ljubljana, 21. 09. 2025 21.29 | Posodobljeno pred 36 minutami

Tjaša Železen , Alen Podlesnik , E.K.
2

Vonj po bencinu, hrumenje V8 in ostalih ameriških motorjev, dobrote z žara ter pin up dekleta, oblečena v slogu 50. let ameriške pop kulture. Tako so videti druženja slovenskih ljubiteljev ameriške retro kulture in ja – zna biti precej hrupno.

"Surova moč bencina in starih mašin, ki so zaradi nekih novih agend zdaj malo marginalizirane," je dejal organizator dogodka Vidoviti Dinda.

Medtem ko so v ozadju hrumeli ameriški motorji, se je naša Tjaša Železen prepustila rokam prave pin up mojstrice. "Jaz mislim, da so imeli lepo estetiko, ki je bila povezana tudi z zgodovino, in če je nekaj lepo in ima svoj smisel, se potem tudi obdrži," je dejala Ena Kobentar, pin up mojstrica.

Za urejen videz po vzoru pin up modelov je pomembnih veliko detajlov. "To je moja strast, užitek, dobra volja, pozitiva in ne gre brez tega," je povedala obiskovalka.

Za večino lastnikov tovrstnih vozil, stotine ur, prebitih v delavnicah, niso relevantne. Gre za slog življenja, pravijo. "Ni za vsak dan, težko je parkirati po mestih, je pa za takšne stvari odlično," je povedal obiskovalec. In kot je izkusila tudi naša ekipa – zaradi različnih čarov očitno hitro nalezljivo.

KOMENTARJI (2)

proofreader
21. 09. 2025 21.59
+1
Na Kubi je to vsakodnevni vozni park.
Nace Štremljasti
21. 09. 2025 21.43
+2
prodane duše
