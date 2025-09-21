Slovenski ljubitelji ameriške retro kulture preplavili Ljubljano

"Surova moč bencina in starih mašin, ki so zaradi nekih novih agend zdaj malo marginalizirane," je dejal organizator dogodka Vidoviti Dinda.

Medtem ko so v ozadju hrumeli ameriški motorji, se je naša Tjaša Železen prepustila rokam prave pin up mojstrice. "Jaz mislim, da so imeli lepo estetiko, ki je bila povezana tudi z zgodovino, in če je nekaj lepo in ima svoj smisel, se potem tudi obdrži," je dejala Ena Kobentar, pin up mojstrica.

Za urejen videz po vzoru pin up modelov je pomembnih veliko detajlov. "To je moja strast, užitek, dobra volja, pozitiva in ne gre brez tega," je povedala obiskovalka.

Za večino lastnikov tovrstnih vozil, stotine ur, prebitih v delavnicah, niso relevantne. Gre za slog življenja, pravijo. "Ni za vsak dan, težko je parkirati po mestih, je pa za takšne stvari odlično," je povedal obiskovalec. In kot je izkusila tudi naša ekipa – zaradi različnih čarov očitno hitro nalezljivo.