Slovenski naglas štiriletnega Barrona Trumpa viralen na TikToku

Spomnimo, prikupen pogovor med mamo in sinom, medtem ko ju je Donald Trump opazoval izza pisalne mize, je nastal leta 2010, ko je družina Trump gostovala v oddaji Larry King Live. Interakcijo med družino Trump so posneli v Trumpovem nebotičniku v New Yorku, kjer je Barron odraščal. Danes polnoletni sin starega in novega predsednika ZDA zopet živi v mestu, ki nikoli ne spi, kjer študira poslovne vede na Univerzi v New Yorku.