Slovenski talent postal 'podprvak' nemškega šova

21-letni Benjamin Dolić je fant iz Ljubljane, ki ga je slovenska javnost bolje spoznala, ko je bil star 12 let. Takrat je namreč prvič nastopil v šovu Slovenija ima talent – že pred nastopom pa je povedal, da so mu zelo blizu pesmi 'kralja' pop glasbe Michaela Jacksona in da se želi v življenju uveljaviti predvsem na glasbenem področju. Potem, ko je izpadel iz slovenskega šova, se je ob šolanju posvetil piljenju svojih vokalnih veščin, od svojega 10. do 13. leta pa je obiskoval tudi glasbeno šolo, kjer se je učil igrati klavir. Danes, pravi, igra na več inštrumentov, kar mu ob pisanju pesmi in ustvarjanju glasbe pride še kako prav. Benjamin se je zaradi želje po večji prepoznavnosti na glasbenem področju prijavil v enega najpriljubljenejših pevskih šovov, nemški The Voice, kjer se je med prvotno več kot 6000 prijavljenimi tekmovalci uspel prebiti v sam finale, kjer je na koncu osvojil drugo mesto. V finalu je tekmoval proti Samuelu Roeschu, Erosu Atomusu in Jessici Schaffler, zmago in enoletno pogodbo z oddajo The Voicepa je prejel Samuel Roesch. Z Benjaminom smo se pogovarjali o njegovi poti v šovu in načrtih za prihodnost.

Kako to, da si se odločil za tekmovanje v nemškem šovu, kdo te je prijavil in od kod ideja?

Že nekaj časa ustvarjam svojo glasbo ... Posnel sem tudi dva singla in preden se lotim celotnega albuma ter njegove izdaje, bi rad dosegel večjo prepoznavnost. Nemški šov The Voice je eden največjih pevskih šovov v Evropi z visoko gledanostjo in v njem sem prepoznal možnost za to, da me ljudje spoznajo – da se uveljavim med širšo množico. Mislim, da bo zato moja glasbena pot v prihodnosti nekoliko lažja.

Kakšna je bila tvoja letošnja izkušnja? Se je močno razlikovala od občutkov iz leta 2012, ko si nastopil v slovenskem šovu Slovenija ima talent - tam si se namreč prebil v polfinale?

V šovu Slovenija ima talent sem nastopil pred devetimi leti. Takrat sem bil star 12 let ... Občutki so se močno razlikovali. Takrat še nisem poznal vseh stvari, nisem posedoval glasbenih veščin, kakršne posedujem danes. Zdaj sem se precej bolj intenzivno pripravljal na nastope – vadil sem po dva, tri tedne do svojega naslednjega nastopa, izkazati pa sem se moral že na samem predizboru za vstop v šov, na katerega se je prijavilo preko 6000 tekmovalcev. Vse je bilo bolj intenzivno.