Slovita Monica Bellucci dopolnila 60 let

Monica Bellucci danes praznuje. Priljubljena igralka, ki velja za eno najbolj iskanih in vsestranskih zvezdnic filmske industrije, je namreč dopolnila 60 let. Številni bi se verjetno strinjali, da jih kaže precej manj, kot jih veleva njen rojstni datum, saj Italijanka še danes velja za nesporno lepotico, ki jemlje dih, kjerkoli se pojavi.

Svojo pot med zvezde je začela kot manekenka, nato pa je stopila v svet igralstva in začela igrati v italijanskih, ameriških in francoskih filmih. Bila je model za številne luksuzne blagovne znamke, kot so denimo Dolce & Gabbana, Cartier in Dior. Kot igralka je debitirala v seriji Vita coi figli leta 1991, nato pa se je njena pot začela strmo vzpenjati. Zaslovela je s filmom Stanovanje, med njene najbolj znane vloge pa sodi tudi nastop v franšizi James Bond. Kot 50-letnica je tako postala najstarejše dekle slavnega tajnega agenta 007.