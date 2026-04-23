Tuja scena

Slovo Darrella Sheetsa: umrl je zvezdnik oddaje Skladiščne vojne

Lake Havasu City, 23. 04. 2026 11.05 pred 28 minutami 2 min branja 1

Avtor:
E.K.
Darrell Sheets

V 68. letu starosti je umrl Darrell Sheets, eden najbolj prepoznavnih obrazov resničnostne serije Skladiščne vojne (Storage Wars). Priljubljen televizijski obraz, ki so ga gledalci poznali pod vzdevkom The Gambler (Hazarder), je bil eden od stebrov oddaje, ki se je predvajala kar deset let. S svojim tveganim pristopom k dražbam in obilo znanja je z nastopom v več kot 160 oddajah postal eden izmed ljubljencev občinstva po vsem svetu.

Darrell Sheets, ki je s svojim tveganim pristopom k dražbam in nepozabno osebnostjo postal sinonim za priljubljeno televizijsko serijo Storage Wars (Skladiščne vojne), je umrl v 68. letu starosti. Novico o njegovi tragični smrti je najprej potrdila lokalna policija v Arizoni, ki se je odzvala na klic na njegovem domu v Lake Havasu Cityju. Po informacijah iz tamkajšnje tiskovne konference policije, ki jih je pridobil Page Six, naj bi bil vzrok smrti samomor.

Darrell Sheets
Darrell Sheets
FOTO: Profimedia

Sheets je bil osrednji lik tekmovalne serije od njenega samega začetka leta 2010. Pojavil se je v 163 epizodah, ki so se predvajale vse do leta 2023. Gledalci so oboževali njegov agresiven in instinktiven slog kupovanja, pri katerem je pogosto presegel meje pričakovanega. Skupaj s sinom Brandonom sta ustvarila nepozabne televizijske trenutke, medtem ko sta odkrivala skrite zaklade. Med njunimi najznamenitejšimi najdbami so bile štiri slike Pabla Picassa, kar je še dodatno potrdilo Darrellov sloves kot izkušenega trgovca s starinami.

Po upokojitvi iz sveta resničnostnih oddaj leta 2023 se je pokojni posvetil svoji osebni strasti in vodil svojo trgovino s starinami. Čeprav se je oddaljil od soja luči v Los Angelesu, je ostal povezan s svojo skupnostjo v Arizoni. Priljubljeni televizijski obraz se je v preteklih letih boril z zdravstvenimi težavami, pred sedmimi leti je doživel srčni napad, o katerem je takrat tudi javno spregovoril in se zahvalil svojim najbližjim in oboževalcem za podporo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Darrell Sheets Storage Wars resničnostna televizija smrt Skladiščne vojne

Zvezdniški oboževalci Michaela Jacksona napolnili kar dve kinodvorani

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
JanezNovak13
23. 04. 2026 11.33
Naj počiva v miru. Eni gredo (nezasluženo) prej, eni so pa večni.
bibaleze
Portal
Imena, ki jih starši kasneje obžalujejo
Kaj obleči za krst, obhajilo ali birmo?
Kaj obleči za krst, obhajilo ali birmo?
Samo uro stran: idealen pobeg za mamo in hčer
Samo uro stran: idealen pobeg za mamo in hčer
Njen otrok nikoli ni čakal v vrsti na zdravniški pregled
Njen otrok nikoli ni čakal v vrsti na zdravniški pregled
zadovoljna
Portal
Izgubila ogromno kilogramov, danes je videti tako
Dnevni horoskop: Ovni bodo pogumni, ribam zmanjkuje motivacije
Dnevni horoskop: Ovni bodo pogumni, ribam zmanjkuje motivacije
Sam na drug konec sveta: strah ali najboljša odločitev v življenju?
Sam na drug konec sveta: strah ali najboljša odločitev v življenju?
Zato slovensko igralko kličejo Pehta
Zato slovensko igralko kličejo Pehta
vizita
Portal
Katere bolezni najpogosteje odkrijemo prepozno
Sadje, ki ga ne bi smeli jesti zvečer, če želite shujšati
Sadje, ki ga ne bi smeli jesti zvečer, če želite shujšati
Zakaj pride do napihnjenosti
Zakaj pride do napihnjenosti
Zakaj ne morete shujšati
Zakaj ne morete shujšati
cekin
Portal
Koliko bi zaslužili kot blagajnik v Nemčiji? Plače so presenetljivo visoke
Eva Longoria: Vsak najstnik bi moral vsaj enkrat delati v fast foodu
Eva Longoria: Vsak najstnik bi moral vsaj enkrat delati v fast foodu
Dolgoročno vlaganje brez zapletov: zakaj je ta račun vse bolj priljubljen
Dolgoročno vlaganje brez zapletov: zakaj je ta račun vse bolj priljubljen
V treh mesecih izginilo več kot 20.000 kripto milijonarjev
V treh mesecih izginilo več kot 20.000 kripto milijonarjev
moskisvet
Portal
Prepoznate to balkansko divo? Tako je bila pevka videti pred 30 leti
Ali imata bencin in dizel rok trajanja?
Ali imata bencin in dizel rok trajanja?
Lepotica in predsednik s 50-letno razliko. Ali gre za nov par?
Lepotica in predsednik s 50-letno razliko. Ali gre za nov par?
Umrl legendarni kitarist in ikona rock glasbe
Umrl legendarni kitarist in ikona rock glasbe
dominvrt
Portal
Pomembno obvestilo za ljubitelje Delovne akcije
Kako pravilno posaditi in negovati čudovite frezije?
Kako pravilno posaditi in negovati čudovite frezije?
Tako bo terasa brezhibno čista z le dvema sestavinama
Tako bo terasa brezhibno čista z le dvema sestavinama
Vreme do konca poletja: suh april, moker maj in vroče poletje – kaj čaka vaš vrt?
Vreme do konca poletja: suh april, moker maj in vroče poletje – kaj čaka vaš vrt?
okusno
Portal
Priljubljeno pijačo lahko spremenite v hit poletja
Okusno družinsko kosilo, ki ga boste pripravljali znova in znova
Okusno družinsko kosilo, ki ga boste pripravljali znova in znova
Hitra sladica brez peke za tople dni
Hitra sladica brez peke za tople dni
Šparglji: 3 preprosti recepti, ki vedno uspejo
Šparglji: 3 preprosti recepti, ki vedno uspejo
voyo
Portal
Michael Jackson pred sodiščem
Kmetija
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
Delovna akcija
Delovna akcija
