Slovo Darrella Sheetsa: umrl je zvezdnik oddaje Skladiščne vojne

Darrell Sheets , ki je s svojim tveganim pristopom k dražbam in nepozabno osebnostjo postal sinonim za priljubljeno televizijsko serijo Storage Wars (Skladiščne vojne), je umrl v 68. letu starosti. Novico o njegovi tragični smrti je najprej potrdila lokalna policija v Arizoni, ki se je odzvala na klic na njegovem domu v Lake Havasu Cityju. Po informacijah iz tamkajšnje tiskovne konference policije, ki jih je pridobil Page Six , naj bi bil vzrok smrti samomor.

Sheets je bil osrednji lik tekmovalne serije od njenega samega začetka leta 2010. Pojavil se je v 163 epizodah, ki so se predvajale vse do leta 2023. Gledalci so oboževali njegov agresiven in instinktiven slog kupovanja, pri katerem je pogosto presegel meje pričakovanega. Skupaj s sinom Brandonom sta ustvarila nepozabne televizijske trenutke, medtem ko sta odkrivala skrite zaklade. Med njunimi najznamenitejšimi najdbami so bile štiri slike Pabla Picassa, kar je še dodatno potrdilo Darrellov sloves kot izkušenega trgovca s starinami.

Po upokojitvi iz sveta resničnostnih oddaj leta 2023 se je pokojni posvetil svoji osebni strasti in vodil svojo trgovino s starinami. Čeprav se je oddaljil od soja luči v Los Angelesu, je ostal povezan s svojo skupnostjo v Arizoni. Priljubljeni televizijski obraz se je v preteklih letih boril z zdravstvenimi težavami, pred sedmimi leti je doživel srčni napad, o katerem je takrat tudi javno spregovoril in se zahvalil svojim najbližjim in oboževalcem za podporo.