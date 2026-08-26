Slovo legende: poklanjajo se ji Taylor Swift, Beyonce, Eminem ...

Novica o smrti legendarne Dolly Parton je močno zarezala v srca številnih njenih oboževalcev po vsem svetu. Od pevke, ki se je po kratki, a intenzivni bitki z rakom poslovila stara 80 let, se poslavljajo številni. Na družbenih omrežjih se je med prvimi oglasil ameriški predsednik Donald Trump, s čustvenimi zapisi pa se ji poklanjajo tudi zvezdniki zabavne industrije.

Dolly Parton je legenda country glasbe. FOTO: AP

Med tistimi, ki jih je novica najbolj prizadela, je svetovna zvezdnica Taylor Swift, ki je v izjavi za javnost poudarila, da si sveta brez Dolly preprosto ne more predstavljati. V svojem zapisu je izpostavila, da ni bila le glasbena ikona, temveč oseba, ki je s svojo neverjetno velikodušnostjo in neskončnim časom, ki ga je namenila izboljšanju življenj drugih, pustila neizbrisljiv pečat.

Taylor Swift je novica o smrti Dolly Parton močno prizadela. FOTO: AP

Taylor, ki je svojo pot začela prav v Nashvillu, kjer je kraljevala tudi Partonova, je zapisala, da bo njena zapuščina trajala večno. "Dolly je bila darilo, ki se kar ni nehalo podarjati," je dodala in poudarila, da je bila prav Dolly tista, ki je prehodila vse nevarne poti, da so si dekleta, kot je ona sama, lahko sploh upala sanjati o svojem mestu pod soncem. Njun odnos se je sicer gradil skozi leta in četudi nista nikoli glasbeno sodelovali, sta javno večkrat izrekli pohvale na račun druga druge. Swiftova je z možem Travisom Kelcejem nedavno z izdatno donacijo tudi pomagala skladu Imagination Library, s katerim je Dolly želela zagotoviti, da ima vsak otrok dostop do branja. Po njuni donaciji se jima je pevka v video sporočilu šaljivo zahvalila in celo dejala, da bo njun morebitni prvi otrok poseben dojenček, ker imata starša tako veliko srce.

Beyonce se je z zapisom na svoji spletni strani poklonila legendi. FOTO: Profimedia

Legendi je prav posebno posvetilo na svoji uradni spletni strani namenila tudi Beyonce. "Bila si merilo. Severnica. Drzna in briljantna. Nadarjena in vztrajna. Naučila si nas toliko o tem, kako biti edinstveno svoj. Hvaležna sem za tvojo umetnost, tvoje srce, tvojo velikodušnost, tvoj humor in tvojo podjetnost. V čast mi je, da sem imela privilegij sodelovati s tabo. To bom za vedno ohranila v spominu. Hvala za tvoj globok vpliv na svet. Si angel, ki je s svojo radostno umetnostjo ta svet naredil srečnejši. Resnično si edinstvena. Počivaj v miru," je delila zvezdnica.

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"Oh, Dolly, ko sva se prvič srečali, sem lahko rekla le: Ona je resnično angel, ki hodi po zemlji, in Videti je, da bi lahko bili sestri!," pa je svoj zapis na Instagramu ob objavi črnobelih skupnih fotografij začela Sabrina Carpenter. V čustveni objavi je še zapisala, da bo njun smeh in pogovor ohranila v svojem srcu in skrbno čuvala pevkino modrost, igriv pogled na življenje in popoln smisel za humor – kot zaklad za tiste dni, ko bo hudo. "Nikoli ne bo več takšne, kot si ti; kako srečni smo, da smo lahko doživeli tvojo edinstveno čarobnost ter tvoj enkraten glas, pesmi in srce. Svet bo večno iskal tvojo svetlobo, da bi jo znova našel, in vedno te bomo imeli radi," je še zapisala 25-letnica, ki ji je v veliko čast, da je s pokojnico sodelovala pri svoji pesmi Please please please.

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Od legende se je poslovil tudi raper Eminem. "Žal mi je, da se nikoli nisva srečala, a to sporočilo od Dolly me je resnično ganilo. Vsekakor ji ni bilo treba nameniti časa za kaj takega. Tudi zame, kot za mladostnika, ki je poslušal predvsem rap, je bila ikona. Zvezdnica v pravem pomenu besede. Počivaj v miru, Dolly. In hvala za prijazne besede," je zapisal na Instagramu in objavil sporočilo, ki mu ga je pevka poslala, ko so ga častno sprejeli v dvorano slavnih Rock'n'Rolla.

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Shania Twain je delila posnetek z nastopa leta 2003, ko se ji je legenda pridružila na odru in sta skupaj izvedli pesem Coat of Many Colors. "Dolly je bila čista svetloba, poslana z neba. Moja mentorica je odšla. Moja učiteljica pisanja pesmi ter zgled miline in ponižnosti. V mojem srcu je praznina, a veselje ob sami misli na njen nasmeh me bo navdihovalo vse življenje. Za vedno bom ohranila dragocen spomin na trenutek, ko sem z Dolly izvajala pesem Coat Of Many Colors. Zbogom, Dolly. Počivaj v miru, čudoviti angel," je zapisala v objavi.

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Igralka Jane Fonda je v začetku zapisa priznala, da je po novici povsem strta. "Dolly bo – bolj kot kdorkoli drug, kar sem jih kdaj poznala – vedno z nami, saj je bila tako prisotna, mogočna, velikodušna in igriva, da je za vedno vtkana v naša življenja in srca. Ostajajo nam spomini nanjo, njene pesmi, Dollywood, 9 to 5, milijoni knjig, ki jih je predala otrokom, in vse tiste ikonične podobe, prek katerih smo jo spoznali. Vse to so blagoslovi. Bodimo hvaležni za vse, kar nam je zapustila, da bi nam v tem trenutku ublažila žalost. Nikoli nisem poznala nikogar, kot je bila ona. Bila je hkrati navihano, igrivo dekle z juga, iz dolin Tennesseeja, in globoka, čuteča misleca, ki je znala pogledati v človeka in videti njegovo pravo bistvo. Bila je marsikaj ... avtorica besedil, pevka, glasbenica, ki je igrala številne inštrumente, pisateljica, šaljivka, vizionarka, zvesta prijateljica, ki ni nikoli odšla spat, ne da bi se s prijatelji tako močno nasmejala, da so morali stiskati noge," je zapisala in v nadaljevanju še dodala, da je Dolly vedno vedela, kaj storiti.

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Tudi podjetnik Jeff Bezos in njegova žena Lauren Sanchez sta se z zapisom na Instagramu poklonila country zvezdnici. "Dolly je vse svoje življenje kazala, kaj pomeni voditi z ljubeznijo. Z Lauren sva neizmerno hvaležna, da sva jo poznala. S svojo glasbo, velikodušnostjo in veseljem je navdihovala vse okoli sebe. Njeni družini in vsem, katerih življenja se je dotaknila, izrekava iskreno sožalje," je zapisal ustanovitelj podjetja Amazon.

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"Dolly ... bila si čista svetloba, s prijaznim srcem in velikodušnim duhom. Zdaj bomo pogrešali enega najbolj radostnih glasov, kar jih je svet kdaj poznal. Hvala ti za glasbo, smeh in ljubezen, ki si nam jih vsem podarila. Vedno te bomo imeli radi," se ji je s črnobelo fotografijo in lepim zapisom poklonila pevka Celine Dion.

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Z objavo posnetka, na katerem je legendarna glasbenica v oddaji nepričakovano zapela kot gostja v eni najbolj znanih televizijskih oddaj, se ji je poklonila tudi Heidi Klum. "Dolly, pogrešala te bom. Vsi te bomo pogrešali. Bila si vzor meni in številnim drugim ljudem po vsem svetu – tvoja velikodušnost in talent sta neprimerljiva. V čast mi je bilo deliti s tabo kavč in se naučiti, kako z nohti ustvarjati glasbo. Vedno te bom imela rada," je zapisala manekenka, ki je imela čast s Partonovo gostovati v oddaji.

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Da je imela poseben talent, s katerim je znala poskrbeti, da se je vsak počutil posebnega, opaženega in dobrodošlega, pa je o glasbenici zapisala Kelly Clarkson. "Pogrešala bom njeno srce in glas, tako kot ju bodo zagotovo pogrešali milijoni. Bila je in ostaja izjemna umetnica z neverjetnim opusom del, ki jih je zapustila vsem nam," je še dodala pevka.

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Reese Witherspoon je objavila čustven posnetek, v katerem je country zvezdnici priznala, da ji je vzor in navdih, ob tem pa zapisala: "Neskončno sem hvaležna, da sem Dolly lahko imenovala svoja prijateljica. Ko sem v filmu Hoja po robu upodabljala June Carter Cash, me je povabila na večerjo in mi pripovedovala, kako je June Carter očarala vse v svetu country glasbe. Dolly mi je vlila pogum, da sem v to vlogo vložila vso svojo dušo, in mi pokazala, kakšna sreča je biti pripovedovalka zgodb. Skozi celotno mojo kariero mi je pošiljala kratka sporočila spodbude in podpore ter me opominjala, naj bom luč v življenjih ljudi in naj prisluhnem svojim angelom. Vedno se je podpisala z besedami Vedno te bom imela rada," se ji je poklonila igralka in dodala, da jo bo vedno pogrešala: "Tvoj talent, tvoja modrost in tvoja čudovita duša so osvetljevali naša življenja. Poleti k svojim angelom ... Vedno te bomo imeli radi."

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K večnimu počitku jo je s čustveno objavo in utrinkom njihovega srečanja pospremil tudi Paul McCartney. "Bila je čudovita ženska. Prvič sem jo srečal v Nashvillu, v dvorani Grand Ole Opry, kjer je nastopala s country zvezdnikom Porterjem Wagonerjem in bila tik pred začetkom svoje samostojne kariere. Bila je tako živahna in polna življenja, da je težko dojeti novico o njeni smrti. Njeno pisanje pesmi, petje in dobrodelnost so bili v svetu country glasbe brez primere in težko si je predstavljati svet brez Dolly. Bila je izjemno sposobna poslovna ženska, ki je razumela vrednost svoje glasbe in – kar je najpomembneje – vpliv, ki ga je imela na ljudi po vsem svetu," je zapisal in dodal, da mu je bilo v izjemno čast, ko je zapela njegovo pesem Let It Be: "Čeprav sem k njej prispeval le majhen delež, sem izjemno počaščen, da se je tega lotila. Ponosen sem, da sem jo poznal, in občudujem njen edinstven talent."

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"Nebesa so dobila nazaj eno svojih," pa je čustveno objavo s priložitvijo videoposnetka in številnih njenih fotografij začela Anne Hathaway. V nadaljevanju je zapisala, da nam je zvezdnica zapustila veliko vsega: "Z nami je delila toliko melodij, besedil, zgodb, šal in smeha ter toliko nepozabnih nastopov, predvsem pa nam je bila sijajen zgled, kako biti pravi človeški zaklad. Več kot zasluži si počitek, zdaj pa je na nas, da po najboljših močeh stopamo po njenih sijajnih, prikupnih, edinstvenih in bleščečih stopinjah, da bi v našem svetu še naprej čutili tisto čarobnost. Dolly, zame si bila vedno ena od angelov."

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Posnetek njunega pogovora iz preteklosti, na katerem jo sama hvali in ji priznava, kako srečna je, da jo je spoznala, Dolly pa odgovarja na svoj prepoznavni humorni način, je objavila tudi Paris Hilton. "Bila je prava ikona in zame velik navdih. Nikoli ne bom pozabila trenutka, ko sem jo imela čast spoznati. Bila je prav tako prijazna, topla in čudovita, kot sem si predstavljala, biti v njeni družbi pa je bilo zares navdihujoče. Njen izjemen talent, čudovito srce in prijaznost so se dotaknili mnogih življenj; ta svet je resnično zapustila lepšega, kot ga je našla. Neskončno sem hvaležna, da sem imela priložnost spoznati tako legendarno žensko in izkusiti njen čudoviti duh," je zapisala ob posnetku.

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Da jo je novica zlomila in da je bila Dolly svetla točka tega sveta, je svoje mnenje delila Kate Hudson. "Kakšno izjemno življenje je živela in kakšno darilo nam je vsem podarila. Zame je poosebljala vse tisto najboljše, kar pomeni biti umetnik. Razumela je, da pri umetnosti ne gre le za izražanje samega sebe. Gre za to, da se obrnemo navzven, povezujemo ljudi in jim pomagamo, da se počutijo manj osamljene. Njena radost je bila velikodušna. Ni bila naivna. Rodila se je iz trdnosti, poguma in odprtega srca. Vse, kar ji je življenje namenilo, je preobrazila v glasbo, smeh, prijaznost in ljubezen," je bila iskrena igralka, ki je zvezdnico pohvalila, da je ljubezen podarjala nesebično in jo vse življenje širila med ljudi. V njenem duhu je bila neverjetna moč, v načinu, kako se je povezovala z ljudmi, pa velika nežnost. Ob njej se je vsakdo počutil sprejetega.

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Frontman skupine Rolling Stones Mick Jagger s poklonom ni izgubljal velikih besed, le kratko in jedrnato je povzel bistvo Dollyjine zapuščine: "Kako čudovita avtorica pesmi in pevka je bila Dolly. Povezala je toliko ljudi; vsi jo bomo zelo pogrešali."

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Igralka Jamie Lee Curtis jo je označila za svojo vzornico in zapisala, da če kdo, potem je prav ona tista, ki je razbila mit, da je bolje, da svojih idolov nikoli ne spoznaš. "Pogum, s katerim se je zavedala, da je več, kot so si drugi predstavljali, ter potreba, da se osamosvoji in se poda novim izzivom in možnostim naproti, so jo vodili k pisanju dela I Will Always Love You – kot način izražanja hvaležnosti in ljubezni, a hkrati kot korak naprej. Je odličen zgled za vse nas," je še delila svoje misli.

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Gwen Stefani je na Instagramu delila video trenutka, ko je Dolly gostovala v oddaji The Voice, pevka pa se ji je takrat zdela kot svetlikajoči angel. "Srce se mi para ob novici o izgubi nekoga, ki je bil resnično samosvoj in neponovljiv – in takšen bo ostal za vedno. Bila si navdih za vse nas. Imela sem srečo, da sem lahko sodelovala s tabo. Nikoli več ne bo druge Dolly," se ji je poklonila.

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"Svet je izgubil eno najprijaznejših in najbolj velikodušnih duš, izjemno pripovedovalko zgodb in pravo glasbeno legendo. Zaradi tebe so mnoga življenja postala lepša. Hvala ti, Dolly, za vse," pa se je od pevske legende poslovila italijanska modna oblikovalka Donatella Versace.

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Voditeljica Ellen DeGeneres je iskreno priznala, da ne more verjeti, da je dan pred njeno smrtjo objavila posnetek, ko je gostovala v njeni oddaji, nato pa izvedela za njeno slovo. "Kakšno legendo smo izgubili. Pošiljam ljubezen vsem, ki so jo imeli radi," je zapisala in dodala, da ji je prav v tej oddaji zaupala, po kateri resnični osebi se je zgledovala pri ustvarjanju svoje podobe.

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