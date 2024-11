Slovo od glasbenega idola sredi Ljubljane: v solzah prepevali Liamove pesmi

Dobra dva tedna po smrti britanskega pevca Liama Payna, nekdanjega člana priljubljene fantovske skupine One Direction, so se od svojega idola poslovili tudi slovenski Directionerji in oboževalci glasbenika, ki je po razpadu skupine stopil na pot samostojne kariere.

Več deset se jih je ob 16. uri zbralo pred britansko ambasado v središču Ljubljane, kjer so v čast pokojnemu pevcu položili sveče, rože, fotografije in druge spomine ter skupaj premagovali solze in žalost. V prestolnici pa so seveda odmevale tudi njegove najodmevnejše pesmi.