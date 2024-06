Slovo od igralca Donalda Sutherlanda: Izgubili smo enega od velikih

"Najprijaznejšega človeka na svetu smo prosili, da upodobi najbolj pokvarjenega, neusmiljenega diktatorja, kar smo jih kdaj videli. Moč in spretnost igranja Donalda Sutherlanda sta bili takšni, da je ustvaril še en neizbrisen lik med mnogimi drugimi, ki so definirali njegovo legendarno kariero. Počaščeni smo, da smo ga poznali in delali z njim, in naše misli so z njegovo družino," so se na omrežju X od Donalda Sutherlanda poslovili na uradnem profilu filmske franšize Igre lakote.