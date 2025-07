Slovo od Ozzyja: družina v solzah, mesto preplavile množice

Poleg Sharon Osbourne, ki čustev ob prihodu ni skrivala, se je procesije udeležil tudi glasbenikov sin Jack in hčerki Kelly in Aimee.

Procesija, na kateri je glasbenikova družina, se bo sprehodila proti mostu in klopi Black Sabbath, kjer je že na tisoče ljudi pustilo cvetje in druge darove, s katerimi so se poklonili 76-letniku. "Ozzy je bil več kot glasbena legenda, bil je sin Birminghama," je povedal župan Zafar Iqbal. "Vemo, koliko bo to pomenilo njegovim oboževalcem, in ponosni smo, da lahko takšen dogodek gostimo skupaj z njegovo družino tam, kjer se je vse začelo," je še dodal.