Slovo šova V koraku z družino Kardashian: Česa gledalci niso videli

Najslavnejšo ameriško družino, ki jo številni imenujejo kar ameriška kraljeva družina, so gledalci lahko pobližje spoznali v šovu V koraku z družino Kardashian , ki jo lahko naši gledalci še vedno spremljajo na programu BRIO. Družini, ki je bila znana po svoji odprtosti in odkritosti, pa je v 14 letih snemanja uspelo ohraniti kar nekaj skrivnosti.

Lažne hiše

Medtem ko so gledalci lahko občudovali resnične notranje prostore ogromnih vil v lasti članov družine, so zunanji posnetki hiš v resnici prikazovali povsem tuje posesti. Družina in producenti so se za to potezo odločili po tem, ko so oboževalci nepovabljeno hodili obiskovat hišo, v kateri je živela Kim Kardashian v zgodnejših sezonah. To je zvezdnica potrdila tudi sama, ko je na Twitterju odgovorila na vprašanje oboževalca, ki ga je zanimalo, ali za namene šova uporabljajo lažne hiše. "Moja stara hiša v Beverley Hillsu je bila zares moja in ljudje so ob vseh urah v dnevu zvonili na moj hišni zvonec. Večkrat sem morala kontaktirati celo policijo. Vsi notranji prostori, v katerih snemamo, so dejansko naši."

Kim je glavna odločevalka

Čeprav družino vodi "mamagerka" Kris Jenner, je imela poleg nje glavno besedo pri šovu prav 40-letnica, ki je filmsko ekipo obvestila o dogajanju v družini. "Če vprašate ekipo, vam bo potrdila, da največ šova produciram sama, saj vem, kaj bodo sestre želele deliti pred kamero in česa ne. Namignem jim, kdaj naj gredo h komu."

Kim je priznala, da je nekatere posnetke izbrisala, predvsem takrat, ko ni bila zadovoljna s svojim videzom: "Sem preveč nečimrna, da bi dovolila, da na kameri nisem videti dobro." Zvezdnica pa je dodala, da so občasno odstranili tudi posnetke, ki so bili preveč čustveni: "Najtežja stvar, ki smo jo morali posneti, je bila tranzicija Brucea v Caitlyn. Težko je bilo gledati mojo mamo in Khloe, saj sta zadevo najtežje sprejeli. Nikoli prej nismo prirejali posnetkov, a takrat smo morali izrezati del sestrine reakcije, saj je bila tako čustvena."