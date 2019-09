Slutila je, da bo umrla v prometni nesreči

Princesa Diana je umrla leta 1997 v prometni nesreči v cestnem predoru Pont de l'Alma v Parizu in naj bi pred nesrečo slutila, da se ji bo nekega dne v avtomobilu pripetilo nekaj groznega. Poznavalci kraljevega dvora, detektivi in njeni uslužbenci so zdaj dejali, da jim je te sume večkrat tudi zaupala in jih prosila, naj preverjajo podvozje njenega avtomobila.

12-delna avdio dokumentarna serija Fatala Voyage: Diana Case Solved sledi zadnjim mesecem življenja princese Diane. V njej so gostje med drugim povedali, da je imela pred svojo smrtjo leta 1997 občutek, da bo umrla v prometni nesreči. Pred smrtjo je slutila, da bo udeležena v prometno nesrečo. FOTO: Profimedia V zgodbi je ključen detektiv Colin McLaren, ne manjkajo pa niti najrazličnejši intervjuji z Dianinim bližnjimi, z detektivi, ki so preiskovali njeno smrt, s forenzičnimi patologi in drugimi kraljevimi zanesljivimi viri. McLaren je dejal: "Najbolj grozljivo je, da je bila Diana zelo paranoična, ko je bilo govora o njenem avtu." Princesa Diana s sinovoma. FOTO: Profimedia To je potrdil tudi upokojeni metropolitanski policijski inšpektor Ken Wharfe, ki je opazil, da je bila princesa Diana večkrat zaskrbljena glede vožnje z avtom. "Dejala mi je, da lahko umre v prometni nesreči," je razkril. Tudi Ingrid Seward, urednica revije Majesty magazine, ki že od osemdesetih let prejšnjega stoletja pokriva kraljevo družino, je dejala, da je Diano skrbelo, da bo udeležena v prometni nesreči. "Ko sva sedeli v udobju njene sobe v Kensingtonski palači mi je zaupala, da je prepričana, da bo nekdo posegel v podvozje njenega avtomobila." Paul Burrell, ki je bil nekoč Dianin kraljevi butler, je dejal, da je Dianino osebje moralo preverjati njen avtomobil, saj se je le tako počutila varno. "Rekla mi je, naj grem pod avto in pogledam, če je na podvozju karkoli nenavadnega," je dejal 61-letnik. Po navadi ga je prosila tudi, naj pogleda, če je kdo preščipnil cev, v kateri je zavorna tekočina. "Tako sem se v uniformi splazil pod avto in iskal karkoli, ki bi bilo videti sumljivo. Seveda nikoli nisem našel ničesar, ona pa je bila še vedno prepričana, da ji sistem želi škodovati." Bilo jo je strah, a je bila še vseeno neprevidna Kraljevi poročevalec Richard Kay pa je dejal, da je imela Diana veliko razlogov za svojo previdnost."Bila je nagnjena k tovrstnim strahovom, da se ji bo kaj zgodilo. Ljudje so jo prepričali, da predstavlja nekakšno grožnjo kraljevi družini in naj bo zato previdna," je pojasnil Kay. Patrick Jephson, ki je bil Dianin vodja osebja, je za Fox News dejal, da je po končanem zakonu s princem Charlesom postala nekoliko neprevidna kar se tiče varovanja. Vsake toliko časa se je znebila varnostnikov, je razložil in dodal: "Tega nikoli nisem čisto razumel. Morda se je s tem želela razlikovati od ostalih družinskih članov." Povedal je še, da je namesto varnostnikom zaupala ljudem, ki je niso bili zmožni varovati. "Dokazano je, da je bilo prav to na dan njene smrti zanjo usodno," je zaključil. Princ Charles in princesa Diana sta bila poročena od leta 1981 do 1996. FOTO: Profimedia