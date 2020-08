Smrt 19-letnega Youtuberja, za seboj je pustil ženo in dve deklici

"13. avgust je bil za Landona zadnji dan, ki ga je preživel kot najboljši oče in mož, kar je mogoče,"je žalujoča soproga zapisala na omrežju Instagram. Ob tem je objavila tudi fotografijo iz bolnišnice, na kateri je mogoče videti njeno roko na njegovih prsih. Zapisala je še: "Potem ko je zadnjih šest dni preživel v komi, je zdaj izgubil življenje. Njegove organe smo donirali ljudem v stiski. Umrl je ob tem, da je drugim rešil življenja."Camryn je svojega partnerja opisala kot sočutnega, ljubečega, pozornega in prijaznega:"Bil je čudovit soprog in najboljši oče deklicama. Zelo me žalosti, da ga nikoli ne bosta mogli spoznati. Bil je tako mlad in imel še toliko življenja pred sabo. To se ne bi smelo zgoditi."