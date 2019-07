Smrt brata jo je za vedno spremenila

"V meni je žalost, saj nisem ženska, ki ste jo srečali v New Yorku. To je bilo pred tem, ko se mi je zgodila ta grozna stvar, to pa sem zdaj jaz po tem dogodku. Drugačna sem in nikoli ne bom enaka," je v intevjuju povedala skoraj 63-letna Kim Cattrall.

Njen brat Christopher si je namreč lanskega februarja vzel življenje, ko je odšel od doma v Kanadi, kjer je živel z ženo in sedmimi psi. Po njegovi smrti se je Kim tudi skregala s soigralko Sarah Jessica Parker, ki ji je zapisala, da ona"ni njena družina in da ni njena prijateljica"ter da naj "neha izkoriščati njeno tragedijo, da bi si spet pridobila status prijetnega dekleta".

"Nihče te ne more na to pripraviti, trpel je za depresijo, kar je nemogoče zaznati, sploh če nekdo noče, da to veš in je precej zahrbtna zadeva. Nisem vedela, družina ni vedela. Ko pa nekdo stori kaj takega, se vedno vprašaš, kaj bi če bi ... Ko se učiš živeti s temi neskončnimi vprašanji, krivdo, vsakodnevnimi frustracijami, padeš v novo realnost in prav nič tega ne more spremeniti," je opisala občutke.