Smrt Caroline Flack: peticija za spremembo poročanja britanskih medijev

V javnosti se je pojavila peticija, ki britansko vlado poziva, naj sproži preiskavo o poročanju o javnih osebnostih v britanskih medijih. Trenutno je zbranih skoraj 206 tisoč podpisov. Smrt nekdanje voditeljice Caroline Flack , ene najbolj priljubljenih televizijskih osebnosti v državi, je spodbudila gibanje javnosti. Ta vlado prosi, naj podrobno razišče ravnanje medijev zaradi 'trpinčenja javnih oseb, vključno s Caroline Flack , princa Harrya ter Meghan Markle in ostalih.' Peticija je bila naslovljena na Oliverja Dowdena , poslanca parlamenta ter sekretarja kulturnega ministrstva ter zahteva odgovornost vseh, ki poročajo s senzacionalističnimi naslovi, izvajajo teror in nadlegujejo znane osebe.

Caroline so našli mrtvo v njenem londonskem stanovanju 15. februarja. Televizijska zvezda je bila v pričakovanju nadaljevanja sojenja mesece po tem, ko je bila obtožena napada na partnerja Lewisa Burtona. Sama je obtožbe na decembrskem zaslišanju v popolnosti zanikala. Britanski tabloidi, med katerimi prednjači The Sun, so v zadnjem času o voditeljici poročali ostro in izrazito negativno. Omenjeni časopis je po smrti iz baze izbrisal najmanj en članek o tv-zvezdnici in to tistega, ki se na valentinovo norčuje iz njenega fizičnega napada na partnerja.