Smrt Catherine O'Hara pretresla svet: Imel sem ti še toliko za povedati

Smrt igralke Catherine O'Hara je pretresla Hollywood. Po novici o nenadni smrti 71-letnice so se od nje na družbenih omrežjih poslovili številni oboževalci ter tudi zvezdniki, s katerimi je sodelovala med svojo izjemno uspešno kariero. Catherine, ki je bila najbolj znana po vlogah v filmih Sam doma, Schitt's Creek in Beetlejuice, je na svoje stanovske kolege pustila izjemen pečat.

Catherine O'Hara v filmu Sam doma. FOTO: Profimedia

Macaulay Culkin, ki je s pokojno sodeloval v filmu Sam doma, ko je bil še otrok, je s svojimi besedami ganil javnost."Mami. Mislil sem, da imava še nekaj časa. Želel sem si več. Želel sem sedeti na stolu poleg tebe. Slišal sem te. Ampak imel sem ti še toliko za povedati. Rad te imam. Se vidiva kasneje," je njunima skupnima fotografijama pripisal na Instagramu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

"Catherine O'Hara je v naš svet prinesla ljubezen in svetlobo – s svojo izjemno pronicljivo sočutnostjo do vrste ekscentričnih likov, ki jih je upodabljala. To je neizmerna izguba za njeno družino in prijatelje – pa tudi za občinstvo, ki ga je obdarila s svojo bližino, kot da bi bili njeni prijatelji," je po poročanju Associated Press zapisala Meryl Streep, ki je s pokojno sodelovala pri filmu Heartburn.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

"Poznala sva se že pred prvim filmom Beetlejuice. Bila je moja filmska žena, moja filmska nasprotnica – in v resničnem življenju moja prava, iskrena prijateljica. To res boli. Zelo jo bom pogrešal," je ob njuni skupni fotografiji na družbenem omrežju zapisal Michael Keaton.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Seth Rogen, ki je s Catherine O'Hara sodeloval pri seriji The Studio, je zapisal: "Res ne vem, kaj naj rečem ... Ko sem O'Haro prvič spoznal, sem ji povedal, da se mi zdi najzabavnejša oseba, kar sem jih imel kdaj priložnost gledati na filmskem platnu. Film Home Alone je bil tisti, zaradi katerega sem si sploh zaželel ustvarjati filme. Imeti priložnost delati z njo je bila prava čast. Bila je neverjetno duhovita, prijazna, intuitivna in velikodušna ... zaradi nje sem si želel, da bi bila naša serija dovolj dobra – vredna njene prisotnosti. To je resnično uničujoče. Vsi smo lahko hvaležni, da smo živeli v svetu, v katerem je bila tudi ona."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Pedro Pascal, ki je z igralko nastopil v 2. sezoni serije The Last of Us, se je od pokojne poslovil s čustvenim zapisom. "Oh, kakšen privilegij je bilo biti blizu tebe. Neskončno sem hvaležen. V mojem svetu je zdaj manj svetlobe. Ta srečni svet, ki te je imel, te bo ohranil – za vedno. Za vedno."

Bo Welch in Catherine O'Hara FOTO: Profimedia