Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Smrt Catherine O'Hara pretresla svet: Imel sem ti še toliko za povedati

Los Angeles, 31. 01. 2026 09.41 pred 27 minutami 3 min branja 1

Avtor:
E.K.
Catherine O'Hara in Macaulay Culkin v filmu Sam doma

Hollywood se poslavlja od igralke Catherine O'Hara, ki je s svojim talentom desetletja navduševala občinstvo. Nenadna smrt zvezdnice, ki je pustila neizbrisen pečat v uspešnicah, kot je Sam doma, je prizadela številne, med drugimi tudi Macaulayja Culkina, Meryl Streep, Michaela Keatona in Pedra Pascala.

Smrt igralke Catherine O'Hara je pretresla Hollywood. Po novici o nenadni smrti 71-letnice so se od nje na družbenih omrežjih poslovili številni oboževalci ter tudi zvezdniki, s katerimi je sodelovala med svojo izjemno uspešno kariero. Catherine, ki je bila najbolj znana po vlogah v filmih Sam doma, Schitt's Creek in Beetlejuice, je na svoje stanovske kolege pustila izjemen pečat.

Catherine O'Hara v filmu Sam doma.
Catherine O'Hara v filmu Sam doma.
FOTO: Profimedia

Macaulay Culkin, ki je s pokojno sodeloval v filmu Sam doma, ko je bil še otrok, je s svojimi besedami ganil javnost."Mami. Mislil sem, da imava še nekaj časa. Želel sem si več. Želel sem sedeti na stolu poleg tebe. Slišal sem te. Ampak imel sem ti še toliko za povedati. Rad te imam. Se vidiva kasneje," je njunima skupnima fotografijama pripisal na Instagramu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Preberi še Catherine O'Hara nekaj ur pred smrtjo urgentno odpeljana v bolnišnico

"Catherine O'Hara je v naš svet prinesla ljubezen in svetlobo – s svojo izjemno pronicljivo sočutnostjo do vrste ekscentričnih likov, ki jih je upodabljala. To je neizmerna izguba za njeno družino in prijatelje – pa tudi za občinstvo, ki ga je obdarila s svojo bližino, kot da bi bili njeni prijatelji," je po poročanju Associated Press zapisala Meryl Streep, ki je s pokojno sodelovala pri filmu Heartburn.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Poznala sva se že pred prvim filmom Beetlejuice. Bila je moja filmska žena, moja filmska nasprotnica – in v resničnem življenju moja prava, iskrena prijateljica. To res boli. Zelo jo bom pogrešal," je ob njuni skupni fotografiji na družbenem omrežju zapisal Michael Keaton.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Seth Rogen, ki je s Catherine O'Hara sodeloval pri seriji The Studio, je zapisal: "Res ne vem, kaj naj rečem ... Ko sem O'Haro prvič spoznal, sem ji povedal, da se mi zdi najzabavnejša oseba, kar sem jih imel kdaj priložnost gledati na filmskem platnu. Film Home Alone je bil tisti, zaradi katerega sem si sploh zaželel ustvarjati filme. Imeti priložnost delati z njo je bila prava čast. Bila je neverjetno duhovita, prijazna, intuitivna in velikodušna ... zaradi nje sem si želel, da bi bila naša serija dovolj dobra – vredna njene prisotnosti. To je resnično uničujoče. Vsi smo lahko hvaležni, da smo živeli v svetu, v katerem je bila tudi ona."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Pedro Pascal, ki je z igralko nastopil v 2. sezoni serije The Last of Us, se je od pokojne poslovil s čustvenim zapisom. "Oh, kakšen privilegij je bilo biti blizu tebe. Neskončno sem hvaležen. V mojem svetu je zdaj manj svetlobe. Ta srečni svet, ki te je imel, te bo ohranil – za vedno. Za vedno."

Bo Welch in Catherine O'Hara
Bo Welch in Catherine O'Hara
FOTO: Profimedia

Po poročanju tujih medijev se bodo od Catherine O'Hara poslovili na intimni slovesnosti v krogu najbližjih. Uradni vzrok njene smrti za zdaj še ni znan, za njo pa so ostali mož, s katerim je bila poročena 33 let, Bo Welch, ter njuna sinova Matthew in Luke.

Catherine O'Hara igralka Sam doma smrt slovo

Bastian Schweinsteiger Ani Ivanović plačuje visoko preživnino

  • 1
  • 2
  • 3-LBX
  • 5 - UX
  • 4 -NX
  • 6-RX
  • 7 - RZ
  • 9 LM
  • 8
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
3320.
31. 01. 2026 10.07
Počivaj v miru in hvala.
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Ko otrok podeduje obraz, ki ga starš nima več
Stare vrednote, ki še vedno oblikujejo boljši svet
Stare vrednote, ki še vedno oblikujejo boljši svet
Kako ukiniti nočno hranjenje brez joka? Koraki za nežno odvajanje
Kako ukiniti nočno hranjenje brez joka? Koraki za nežno odvajanje
Kako preživeti izgubo otroka: Zgodba o žalovanju, ljubezni in podpori
Kako preživeti izgubo otroka: Zgodba o žalovanju, ljubezni in podpori
zadovoljna
Portal
Veljala za najlepšo, danes je neprepoznavna
Dnevni horoskop: Ribe bodo sanjarile, škorpijoni bodo občutljivi
Dnevni horoskop: Ribe bodo sanjarile, škorpijoni bodo občutljivi
Tako visok znesek mora plačati bivši ženi
Tako visok znesek mora plačati bivši ženi
To krilo bo največji hit letošnjega leta
To krilo bo največji hit letošnjega leta
vizita
Portal
Vitamin, ki lahko izboljša vaš prebavni ritem: nova spoznanja raziskovalcev
Skrito opozorilo v črevesju, ki lahko poveča tveganje za nastanek raka
Skrito opozorilo v črevesju, ki lahko poveča tveganje za nastanek raka
Znanstveniki odkrivajo možnost pomlajevanja imunskega sistema
Znanstveniki odkrivajo možnost pomlajevanja imunskega sistema
Onkološki inštitut Ljubljana prvi v Sloveniji odprl Oddelek za klinično prehrano in odpoved prebavil
Onkološki inštitut Ljubljana prvi v Sloveniji odprl Oddelek za klinično prehrano in odpoved prebavil
cekin
Portal
Zakaj je pomembno, kje hranite denarnico
Shaq: Nismo bogati. Jaz sem bogat.
Shaq: Nismo bogati. Jaz sem bogat.
Februar prinaša finančni preobrat
Februar prinaša finančni preobrat
Ali se lov na popuste res splača?
Ali se lov na popuste res splača?
moskisvet
Portal
Ste vedeli? Ljudje nismo edini, ki jih socialna omrežja poneumljajo
Hujšanje za moške: Recite stop dietam!
Hujšanje za moške: Recite stop dietam!
V teh znamenjih so rojeni najboljši očetje
V teh znamenjih so rojeni najboljši očetje
Nekoč bomo verjeli, da smo edini v vesolju
Nekoč bomo verjeli, da smo edini v vesolju
dominvrt
Portal
Kako pravilno presaditi spatifil, da ohranite njegovo zdravje
To se zgodi, če olje zlijete v kuhinjsko korito
To se zgodi, če olje zlijete v kuhinjsko korito
Triki za pranje perila, ki v resnici ne delujejo
Triki za pranje perila, ki v resnici ne delujejo
5 predmetov, ki vsebujejo mikroplastiko, pa se tega sploh ne zavedamo
5 predmetov, ki vsebujejo mikroplastiko, pa se tega sploh ne zavedamo
okusno
Portal
Mehko in hrustljavo: popolno testo za pico
Svinjska ribica na tri načine: pečena v pečici, v omaki in nadevana
Svinjska ribica na tri načine: pečena v pečici, v omaki in nadevana
Pecivo Lambada: čudovito kremasta, a zelo osvežujoča sladica
Pecivo Lambada: čudovito kremasta, a zelo osvežujoča sladica
Zrezki iz pečice, ob katerih boste pomazali krožnik
Zrezki iz pečice, ob katerih boste pomazali krožnik
voyo
Portal
Kmetija
Kdo je Melania Trump?
Kdo je Melania Trump?
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1506