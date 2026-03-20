Smrt Chucka Norrisa pretresla svet: Pogrešali te bomo

Ob novici o smrti Chucka Norrisa so se po spletu in medijih razplamteli iskreni pokloni številnih zvezdnikov, ki so se poslovili od svojega prijatelja. S svojim čustvenim poklonom je številne ganil Sylvester Stallone. "Lepo mi je bilo delati z njim. Bil je stoodstotni Američan v vsakem pogledu. Velik mož in moje sožalje njegovi čudoviti družini."

Tudi švedski akcijski junak Dolph Lundgren, ki je s pokojnim prav tako sodeloval, ima nanj zgolj lepe spomine. "Chuck Norris je prvak. Odkar sem bil mlad borec borilnih veščin in pozneje prišel v filmski svet, sem ga vedno imel za vzornika. Nekoga, ki je imel spoštovanje, ponižnost in moč, ki so potrebne za pravega moža. Pogrešali te bomo, moj prijatelj."

Njegova priljubljenost pa je presegala meje igralskega sveta. Donny Osmond, slavni pevec in zabavljač, je na svojem družbenem omrežju ganljivo zapisal: "Zlomljen sem bil, ko sem slišal za odhod Chucka Norrisa. V zgodnjih 70. letih je Elvis moje brate in mene predstavil Chucku, da bi nas naučil karate – vključno s poučevanjem lomljenja desk – da bi pokazali strožjo odrsko podobo. Učil nas je Tang Soo Do in nas potiskal, da bi bili močnejši v vseh pogledih. Strog pri treningu, a ena najprijaznejših duš, kar jih lahko poznate. Vedno mu bom hvaležen. Počivaj v miru, moj prijatelj."

Podobno se je odzval tudi Guy Fieri, priznani ameriški kuhar in televizijska osebnost, ki je na platformi X zapisal: "RIP legendi Chucku Norrisu. Moji najljubši vseh časov. Dobri fantje nosijo črno." Fieri je s tem posredno namignil na Norrisov ikonični stil in njegovo sposobnost, da uteleša pravičnost, tudi v kultnem črnem uniformiranem slogu.

Smrt legendarnega zvezdnika ni pustila ravnodušnega niti političnega sveta. Njegov vpliv in prepoznavnost sta presegala žaromete in prodrla v visoke politične kroge. Izraelski predsednik vlade Benjamin Netanjahu ga je imenoval za velikega prijatelja Izraela in bližnjega osebnega prijatelja.

