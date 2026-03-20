Tuja scena

Smrt Chucka Norrisa pretresla svet: Pogrešali te bomo

Los Angeles, 20. 03. 2026 19.31 pred 49 minutami 2 min branja 0

Avtor:
E.K.
Chuck Norris in Dolph Lundgren

Svet žaluje ob izgubi legendarnega igralca in mojstra borilnih veščin Chucka Norrisa, ki je preminil v 87. letu starosti. Odzivi slavnih osebnosti in političnih figur poudarjajo njegov izjemen prispevek k zabavni industriji in njegovo moralno držo.

Ob novici o smrti Chucka Norrisa so se po spletu in medijih razplamteli iskreni pokloni številnih zvezdnikov, ki so se poslovili od svojega prijatelja. S svojim čustvenim poklonom je številne ganil Sylvester Stallone. "Lepo mi je bilo delati z njim. Bil je stoodstotni Američan v vsakem pogledu. Velik mož in moje sožalje njegovi čudoviti družini."

Tudi švedski akcijski junak Dolph Lundgren, ki je s pokojnim prav tako sodeloval, ima nanj zgolj lepe spomine. "Chuck Norris je prvak. Odkar sem bil mlad borec borilnih veščin in pozneje prišel v filmski svet, sem ga vedno imel za vzornika. Nekoga, ki je imel spoštovanje, ponižnost in moč, ki so potrebne za pravega moža. Pogrešali te bomo, moj prijatelj."

Njegova priljubljenost pa je presegala meje igralskega sveta. Donny Osmond, slavni pevec in zabavljač, je na svojem družbenem omrežju ganljivo zapisal: "Zlomljen sem bil, ko sem slišal za odhod Chucka Norrisa. V zgodnjih 70. letih je Elvis moje brate in mene predstavil Chucku, da bi nas naučil karate – vključno s poučevanjem lomljenja desk – da bi pokazali strožjo odrsko podobo. Učil nas je Tang Soo Do in nas potiskal, da bi bili močnejši v vseh pogledih. Strog pri treningu, a ena najprijaznejših duš, kar jih lahko poznate. Vedno mu bom hvaležen. Počivaj v miru, moj prijatelj."

Podobno se je odzval tudi Guy Fieri, priznani ameriški kuhar in televizijska osebnost, ki je na platformi X zapisal: "RIP legendi Chucku Norrisu. Moji najljubši vseh časov. Dobri fantje nosijo črno." Fieri je s tem posredno namignil na Norrisov ikonični stil in njegovo sposobnost, da uteleša pravičnost, tudi v kultnem črnem uniformiranem slogu.

Smrt legendarnega zvezdnika ni pustila ravnodušnega niti političnega sveta. Njegov vpliv in prepoznavnost sta presegala žaromete in prodrla v visoke politične kroge. Izraelski predsednik vlade Benjamin Netanjahu ga je imenoval za velikega prijatelja Izraela in bližnjega osebnega prijatelja.

Njegova zapuščina ni omejena zgolj na impresivno zbirko filmov in televizijskih serij, ampak živi naprej skozi nešteto zgodb, ki jih je navdihnil, skozi vrednote, ki jih je zastopal, in skozi nepozaben vpliv na borilne veščine po vsem svetu.

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Chuck Norris smrt pokloni borilne veščine Hollywood

Ta slovenska imena izginjajo: Jih bomo rešili pred pozabo?
Rodila skoraj 6-kilogramskega sina: Kakšni so vzroki?
Rodila skoraj 6-kilogramskega sina: Kakšni so vzroki?
Provomajske počitnice 2026: toliko dni bodo otroci doma
Provomajske počitnice 2026: toliko dni bodo otroci doma
Kaj naj jedo bolni otroci? Dietetičarka svetuje to
Kaj naj jedo bolni otroci? Dietetičarka svetuje to
Vrtoglavi znesek, ki ga kraljica Camilla odšteje za svoje obrvi
Jakne, ki smo jih pred 10 leti nosile vse, zdaj spet v trendu
Jakne, ki smo jih pred 10 leti nosile vse, zdaj spet v trendu
Slavno mamo zasenčil njen 20-letni sin
Slavno mamo zasenčil njen 20-letni sin
To so najboljši prehranski dodatki
To so najboljši prehranski dodatki
Presenetljiva teorija o ribji prehrani
Res potrebujemo osem kozarcev vode na dan?
Res potrebujemo osem kozarcev vode na dan?
Tri bolezni, pri katerih ima genetika največjo besedo
Tri bolezni, pri katerih ima genetika največjo besedo
Leta je zaman opozarjala na bolečine
Leta je zaman opozarjala na bolečine
Cene na Hrvaškem že naraščajo: '4 evre za sok, kam to pelje?'
Italija uvaja nova pravila za obisk Caprija, Firenc in Dolomitov
Italija uvaja nova pravila za obisk Caprija, Firenc in Dolomitov
Finančni izzivi treh znamenj
Finančni izzivi treh znamenj
Nespremenjene obrestne mere znižale cene zlata in srebra
Nespremenjene obrestne mere znižale cene zlata in srebra
Čudežni 19-letnik, o katerem trenutno govori ves svet
To ni Bali: otok, ki ga skrivajo pred množicami
To ni Bali: otok, ki ga skrivajo pred množicami
Objavila provokativne fotografije in pritegnila pozornost bivšega
Objavila provokativne fotografije in pritegnila pozornost bivšega
Zakaj se ni dobro vračati k bivši?
Zakaj se ni dobro vračati k bivši?
Zato vrtnic ne smete posaditi preblizu hortenzij
Najpogostejši škodljivci na vrtu: Kako prepoznati, ustaviti in preprečiti napade
Najpogostejši škodljivci na vrtu: Kako prepoznati, ustaviti in preprečiti napade
Ta gosenica je nevarna za vašega psa in tudi za vas
Ta gosenica je nevarna za vašega psa in tudi za vas
Vse o pleskanju: popoln vodnik za izbiro barv, pripravo prostorov in brezhibno prenovo doma
Vse o pleskanju: popoln vodnik za izbiro barv, pripravo prostorov in brezhibno prenovo doma
Najbolj sočna jabolčna pita s pudingom, ki jo boste letos spekli
6 sestavin, ki jih profesionalni kuharji vedno dodajo testeninam
6 sestavin, ki jih profesionalni kuharji vedno dodajo testeninam
Popolno ribje kosilo iz pečice
Popolno ribje kosilo iz pečice
Zdravo do več kilogramov: preprosti nasveti, ki delujejo
Zdravo do več kilogramov: preprosti nasveti, ki delujejo
Spor v družini Beckham
Kmetija
Kmetija
Parazit
Parazit
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
