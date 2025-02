Smrt Gena Hackmana in njegove žene dovolj vprašljiva za preiskavo

Šerifov urad okrožja Santa Fe se je prvi odzval prošnji da preveri, kaj se dogaja na posestvu igralca Gena Hackmana in njegove žene Betsy Arakawa, kjer so v hiši našli trupli zakoncev in enega od njunih psov. Čeprav so oblasti sprva sporočile, da ni bilo znakov nasilnega dejanja, pa so sedaj vendarle odprli preiskavo, saj okoliščin smrti niso uspeli pojasniti.

Trupli hollywoodskega igralca Gena Hackmana in njegove žene Betsy Arakawa so našli policisti v njuni hiši v Santa Feju v Novi Mehiki. Kot je v novi izjavi sporočila policija, naj bi bila zakonca mrtva že nekaj časa, preden so ju našli. Kot so v preiskovalnem nalogu zapisali detektivi, je bilo truplo 95-letnega zvezdnika v kletnih prostorih, njegovo mrtvo 63-letno ženo pa so našli v kopalnici.

Gene Hackman in Betsy Arakawa FOTO: Profimedia icon-expand

Ob truplu Arakawe so bile raztresene tablete na recept in odprta škatlica, med pregledom pa policisti niso opazili strelnih ali drugih ran, je povedala tiskovna predstavnica policije Denise Avila. V nalogu za preiskavo so detektivi zapisali, da so bila vrata v nepremičnino priprta, a ni bilo sledi, ki bi nakazovale na vlom. Ob Betsy so našli mrtvega nemškega ovčarja, dva zdrava psa pa sta tekala po posestvu. "Smrti Gena Hackmana in njegove žene sta dovolj sumljivi, da zahtevata celovito in temeljito preiskavo," so še dejali v izjavi policije.

Zvezdnikova hči je sicer za TMZ dejala, da bi lahko bil vzrok smrti zastrupitev z ogljikovim monoksidom, a tega še niso potrdili. Lokalno podjetje je že opravilo preiskavo glede uhajanja plinov v bližini hiše in ugotovilo, da je vse v redu. Hackman je svojo soprogo Betsy, sicer pianistko, spoznal v fitnes centru v Kaliforniji, kjer je ona občasno delala. Njuna ljubezen je vzcvetela kljub Hackmanovi prejšnji, 30-letni zakonski zvezi s Faye Maltese, s katero ima tri otroke. Betsy je leta 1991 postala Hackmanova druga žena, s katero sta si daleč od hollywoodskega vrveža ustvarila dom v Santa Feju v Novi Mehiki. Leta 2004 se je Hackman upokojil od igranja in se posvetil pisanju. Njegova žena Betsy je bila njegova največja podpornica in kritičarka pri tem novem podvigu. Skupaj sta napisala tri zgodovinske romane, Hackman pa je izdal tudi dva samostojna romana. Njegova dela odražajo njegovo ljubezen do zgodovine in pustolovščin.

Zakonca sta živela zasebno življenje daleč od medijske pozornosti. Redko sta se pojavljala v javnosti in se izogibala intervjujem. Njuna ljubezen do preprostih stvari, kot so skupni filmski večeri in sprehodi z njima dvema nemškima ovčarjema, je bila temelj njunega srečnega zakona.