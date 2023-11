Smrt obiskovalke koncerta močno pretresla Taylor Swift

"Ne morem verjeti, da pišem te besede. S skrušenim srcem sporočam, da smo pred začetkom šova izgubili oboževalko. Ne morem vam povedati, kako skrušena sem. Imam zelo malo informacij, vse, kar vem, je dejstvo, da je bila prečudovita in veliko premlada," je na svoj Instagram zapisala pevka in dodala, da o tem ne bo govorila na odru, saj je prežeta z žalovanjem. "To izgubo čutim globoko in moje zlomljeno srce je z njeno družino in prijatelji. To je zadnja stvar, za katero sem mislila, da se bo zgodila, ko smo se odločili, da turnejo pripeljemo v Brazilijo."

Že tako ekstremne razmere so na razprodanem stadionu le še hujše, tam naj bi temperature po občutku presegale kar 60 stopinj Celzija, dodatne težave pa povzročajo stroga pravila za vstop na stadion, ki med drugim ne dovoljujejo vnosa plastenk z vodo. Po poročanju reševalcev na stadionu naj bi tako več ljudi utrpelo zdravstvene težave, med drugim so poročali o izgubi zavesti, bruhanju in dehidraciji pri obiskovalcih koncerta.

V Braziliji se zadnje dni soočajo z ekstremnimi vremenskimi razmerami. Mediji poročajo o visokih temperaturah, tudi do 37,7 stopinje Celzija. Že tako visoke temperature naj bi po občutku presegale kar 50 stopinj Celzija, vročinski val pa spremlja visoka stopnja vlage. Visoka stopnja vlage in vročina naj bi še posebej prizadeli območja ob oceanu, kjer leži tudi Rio de Janeiro, kjer je že oziroma še bo Swiftova nastopala ta konec tedna.

Po spletu so tako že zaokrožili posnetki petkovega nastopa, ki je minil v znamenju pevkine zaskrbljenosti za svoje oboževalce. Ne le, da je med nastopom ljudem v občinstvo metala vodo in delavce na stadionu usmerjala k pomoči potrebnim obiskovalcem, svoj več kot triurni koncert je vmes tudi prekinila, da bi se ljudje pod odrom za nekaj trenutkov umirili in hidrirali.

Taylor v Braziliji pozdravili z odprtimi rokami

Brazilski oboževalci veljajo za zelo zveste in zagrete in to so dokazali tudi tokrat. Prvega od treh razprodanih koncertov v Riu se je po poročanju tujih medijev udeležilo več kot 60 tisoč ljudi. Za posebno gesto so poskrbele tudi tamkajšnje oblasti, ki so znameniti 30-metrski kip Jezusa Kristusa s pomočjo projektorja 'oblekle' v majico iz Swiftinega videospota You Belong With Me.