Morilcu Kutcherjevega nekdanjega dekleta izrekli smrtno kazen

Gargiula je bil obsojen tudi zaradi umora 32-letne Marie Bruno (leta 2005) in poskusa umora Michelle Murphy (leta 2008). Slednja je morilcu uspela ubežati in je na sojenju, tako kot Kutcher, pričala zoper njega. Povedala je, da jo je Gargiula napadel, medtem, ko je spala in ko mu je naposled uspela pobegniti, je še tedne in mesece čutila posledice napada. Kot je dodala, ta strah še do danes ni popolnoma izginil: ''Še vedno spim s prižganimi lučmi.'' Pri poskusu umora Murphyjeve se je Michael grdo porezal in pustil krvavo sled, ki je kriminalistom omogočila, da so odkrili njegovo identiteto in ga povezali z ostalimi primeri. Prejel je zloglasni vzdevek 'morilec iz soseščine' (The Boy Next Door Killer), ker je živel v bližini vseh svojih žrtev.