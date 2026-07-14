Smučarski skakalec Dawid Kubacki tretjič postal oče

Dawid Kubacki je tretjič postal oče. "Mali dojenček z imenom Mikolaj. Na svet si prišel veliko prej, ampak si močan in zdrav, to je najpomembneje. Rasti zdrav in si naberi moči, da greš čim prej domov, ker te tvoje sestrice nestrpno čakajo," je na Instagramu zapisala njegova žena in s tem sporočila, da sta tretjič postala starša.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Smučarski skakalec in njegova Marta Kubacki sta po dveh deklicah Zuzanni in Maji tako dobila prvega sina, ki se mu je precej mudilo na svet, saj se je rodil veliko pred predvidenim rokom poroda. Kot je razvidno iz Poljakove objave na družbenih omrežjih, pa sta tako mama kot otrok dobro.