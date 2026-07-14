Smučarski skakalec Dawid Kubacki tretjič postal oče

Dawid Kubacki je tretjič postal oče. "Mali dojenček z imenom Mikolaj. Na svet si prišel veliko prej, ampak si močan in zdrav, to je najpomembneje. Rasti zdrav in si naberi moči, da greš čim prej domov, ker te tvoje sestrice nestrpno čakajo," je na Instagramu zapisala njegova žena in s tem sporočila, da sta tretjič postala starša.
Smučarski skakalec in njegova Marta Kubacki sta po dveh deklicah Zuzanni in Maji tako dobila prvega sina, ki se mu je precej mudilo na svet, saj se je rodil veliko pred predvidenim rokom poroda. Kot je razvidno iz Poljakove objave na družbenih omrežjih, pa sta tako mama kot otrok dobro.
36-letnik, ki velja za enega bolj uspešnih poljskih skakalcev, se je pred leti prikupil svetovni javnosti s potezo, ko je izbral družino pred kariero. Njegova žena je imela resne zdravstvene težave s srcem, zato je predčasno končal sicer sila uspešno sezono in se vrnil v domovino, da bi bil ob njej. Njegovo dobrosrčno potezo je s Poljakovo veliko kartonasto podobo v finalu v Planici 'ovekovečil' tudi naš smučarski skakalec Anže Lanišek.
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