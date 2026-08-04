Smučarski skakalec Johann Andre Forfang skočil v zakon

Mladoporočenca, ki sta skupaj od leta 2022, sta veselo novico sporočila na družbenih omrežjih, kjer sta objavila nekaj poročnih fotografij. "Gospod in gospa Forfang," je ob tem pripisal 31-letnik, ki se je za poroko s svojo drago odločil dobro leto po tem, ko sta prvič postala starša. Zaljubljena zakonca sta se svojega prvega otroka razveselila junija 2025, ko sta svetu preko Instagrama sporočila, da sta dobila sina Hermana.