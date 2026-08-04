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Tuja scena

Smučarski skakalec Johann Andre Forfang skočil v zakon

Nidarosdomen, 04. 08. 2026 12.18 pred 1 uro 1 min branja 1

Avtor:
K.A.
johhan andre forfang

Johann Andre Forfang in njegova Kristin sta postala mož in žena. Norveški smučarski skakalec je svojo drago pred oltar popeljal pretekli vikend, poročila pa sta se v katedrali Nidaros na Norveškem. Mladoporočenca sta novico o skoku v zakon sporočila na družbenih omrežjih, kjer sta objavila tudi nekaj poročnih fotografij.

Pretekli vikend se je v katedrali Nidaros v Trondheimu na Norveškem poročil Johann Andre Forfang. Smučarski skakalec je do oltarja popeljal svojo drago Kristin Solberg, ki po novem nosi priimek slavnega športnika.

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Mladoporočenca, ki sta skupaj od leta 2022, sta veselo novico sporočila na družbenih omrežjih, kjer sta objavila nekaj poročnih fotografij. "Gospod in gospa Forfang," je ob tem pripisal 31-letnik, ki se je za poroko s svojo drago odločil dobro leto po tem, ko sta prvič postala starša. Zaljubljena zakonca sta se svojega prvega otroka razveselila junija 2025, ko sta svetu preko Instagrama sporočila, da sta dobila sina Hermana.

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Novico o nosečnosti sta delila decembra 2024, ko sta na družbenih omrežjih objavila fotografijo ultrazvoka. Priljubljeni športnik je takrat tudi med eno od tekem svetovnega pokala v smučarskih skokih z gesto sesanja prsta v doskočišču namignil, da ga v zasebnem življenju čaka velika sprememba.

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KOMENTARJI1

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Omreznina2024
04. 08. 2026 12.22
A sedaj je skočil ,ko je brez snega skalanica ?
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