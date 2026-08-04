Smučarski skakalec Johann Andre Forfang skočil v zakon

Pretekli vikend se je v katedrali Nidaros v Trondheimu na Norveškem poročil Johann Andre Forfang. Smučarski skakalec je do oltarja popeljal svojo drago Kristin Solberg, ki po novem nosi priimek slavnega športnika.
Mladoporočenca, ki sta skupaj od leta 2022, sta veselo novico sporočila na družbenih omrežjih, kjer sta objavila nekaj poročnih fotografij. "Gospod in gospa Forfang," je ob tem pripisal 31-letnik, ki se je za poroko s svojo drago odločil dobro leto po tem, ko sta prvič postala starša. Zaljubljena zakonca sta se svojega prvega otroka razveselila junija 2025, ko sta svetu preko Instagrama sporočila, da sta dobila sina Hermana.
Novico o nosečnosti sta delila decembra 2024, ko sta na družbenih omrežjih objavila fotografijo ultrazvoka. Priljubljeni športnik je takrat tudi med eno od tekem svetovnega pokala v smučarskih skokih z gesto sesanja prsta v doskočišču namignil, da ga v zasebnem življenju čaka velika sprememba.
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