Avstrijski smučarski skakalec Stefan Kraft je postal očka. "Dobrodošla na svet, najina mala princeska. Vsi smo zdravi in preplavljeni z ljubeznijo," sta zapisala na družbenem omrežju Instagram . Na fotografijah je videti roke očeta in mame ter nogice novorojenke.

Skakalec je zaradi bližajočega se poroda žene Marise izpustil tekme svetovnega pokala v Ruki in Wisli. Nazadnje je nastopil na Švedskem.

Z ženo sta se poročila julija 2022. Novico o tem, da bosta postala starša, pa sta s svetom delila avgusta s prikupnim posnetkom. Na videu sta skupaj sedela ob bazenu, ko je 32-letnik svoji izbranki ponudil pivo, zatem pa ga je zavrnil in vzel vodo. Kraft nato umakne hladilno torbo in med njiju postavi rožnat stolček za otroka z medvedkom. Na kapah s ščitnikom sta bila vidna napisa 'mama' in 'oče'.

"Stvari se bodo spremenile – pred nami je čudovito novo poglavje", je ob videu tedaj pripisal 32-letnik.