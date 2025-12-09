Svetli način
Tuja scena

Smučarski skakalec Stefan Kraft je postal očka

, 09. 12. 2025 18.22 | Posodobljeno pred 15 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
R. M.
Komentarji
2

Stefan Kraft in njegova žena Marisa sta postala starša. Kot sta objavila na družbenih omrežjih, se jima je pridružila hčerka. "Dobrodošla na svet, najina mala princeska," sta zapisala.

Avstrijski smučarski skakalec Stefan Kraft je postal očka. "Dobrodošla na svet, najina mala princeska. Vsi smo zdravi in preplavljeni z ljubeznijo," sta zapisala na družbenem omrežju Instagram. Na fotografijah je videti roke očeta in mame ter nogice novorojenke.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Skakalec je zaradi bližajočega se poroda žene Marise izpustil tekme svetovnega pokala v Ruki in Wisli. Nazadnje je nastopil na Švedskem.

Z ženo sta se poročila julija 2022. Novico o tem, da bosta postala starša, pa sta s svetom delila avgusta s prikupnim posnetkom. Na videu sta skupaj sedela ob bazenu, ko je 32-letnik svoji izbranki ponudil pivo, zatem pa ga je zavrnil in vzel vodo. Kraft nato umakne hladilno torbo in med njiju postavi rožnat stolček za otroka z medvedkom. Na kapah s ščitnikom sta bila vidna napisa 'mama' in 'oče'.

"Stvari se bodo spremenile – pred nami je čudovito novo poglavje", je ob videu tedaj pripisal 32-letnik.

stefan kraft oče rojstvo
Naslednji članek

Kimmel ostaja na sporedu, podpisali so novo pogodbo

KOMENTARJI (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
sinjebradec
09. 12. 2025 18.47
neverjetni zgodovinski dogodek ker sta prva zemljana katerima je usplo dobilti otroka!
ODGOVORI
0 0
jedupančpil
09. 12. 2025 18.40
slika naslovnice... sem ze mislu da je crevesje vidim 🤓😝🤣
ODGOVORI
0 0
