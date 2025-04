Snaha Roda Stewarta sporočila, da je umrla njena sestra

"Moja starejša sestra je dobila angelska krila in ne vem, kako bom živela brez nje. Celo življenje je bila moja najboljša prijateljica in zaščitniška starejša sestra, ki mi je vedno krila hrbet. Ob njej se je vsak počutil videnega, ljubljenega in varnega. Bila je kot lepilo, ki je nas in vse druge držalo skupaj. Christina, zelo te imam rada. Si ljubila, negovala in varovala, družina pa ti je pomenila vse na svetu," je zapisala Nicole.

"Ni bilo dneva, ko se ne bi oglasila vsakemu od nas, dnevno nas je klicala preko video klica in nam poslala 30 sporočil na dan. Rada te imam, Christina, in zelo sem hvaležna zate. Ponosna sem na mamo, kakršna si bila, in sina, ki si ga vzgojila. Sedaj imamo Roka in hvala, da si nam ga dala. On sije tvojo ljubezen," je še pripisala ob fotografijah s starejšo sestro. Med komentarji so se oglasili številni sledilci, ki so ji izrazili sožalje.

Nicole se je pred letom dni zaročila s sinom pevca Roda Stewarta, maja pa sta se poročila v Dubrovniku. Na slavju, ki je trajalo več dni, je bila prisotna tudi mladoporočenčeva slavna družina, medene tedne sta preživela v Dubrovniku, izdala pa sta tudi, da se nameravata preseliti na Hrvaško.