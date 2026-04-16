Snemalec padel, Shakira stopila čezenj in stekla na oder

Čeprav je od dogodka, ki znova meče slabo luč na Shakiro, minilo že pol leta, je njena 'ignoranca' do padlega snemalca znova pod plazom kritik. Na spletu se je namreč znova razširil posnetek njenega koncerta iz Veracruza, na katerem je s svojo reakcijo znova razjezila oboževalce.

Shakira nastopa v okviru svoje turneje Las Mujeres Ya No Lloran.

Zvezdnici se je mudilo na oder in ko se mu je približevala, je pred njo stal snemalec, ki je hotel ujeti njen prihod. A naenkrat se je spotaknil in skupaj s kamero padel po tleh. Pevka ga je sicer nekoliko prestrašeno in začudeno pogledala, nato pa suvereno stopila čezenj in nadaljevala pot do odra, medtem ko so drugi prisotni ponesrečencu nudili pomoč. Skočila je na oder pred plesalke in nadaljevala s svojim nastopom. Kaj se je zgodilo z ubogim snemalcem, je očitno ni kaj dosti zanimalo.

Je pa jasno, da je njena poteza močno presenetila oboževalce, številni so šokirani nad njenim arogantnim in ignorantnim vedenjem. Objava je na platformi X presegla 2,5 milijona ogledov in sprožila val komentarjev, kritike pa so se osredotočale predvsem na to, zakaj se ni ustavila, da bi preverila stanje padlega posameznika. Mnogi uporabniki interneta so obenem poudarili, da bi moral njen status javne osebnosti narekovati višjo raven empatije in družbene odgovornosti. Prepričani so, da bi se morala ustaviti in preveriti, ali je z njim vse v redu, četudi se ji je mudilo na oder.

Pevka s svojo turnejo dosega zavidljive uspehe.