Tuja scena

Snemalec padel, Shakira stopila čezenj in stekla na oder

Veracruz, 16. 04. 2026 15.00 pred 1 uro 2 min branja 4

Avtor:
K.A.
shakira

Shakira je znova šokirala oboževalce, a tokrat na negativen način. Po spletu se je razširil posnetek, ki prikazuje, kako je pevka na koncertu v Veracruzu nadaljevala pot na oder, čeprav se je tik pred njo spotaknil in padel snemalec. Čeprav se je vmes malo začudila, se ni pustila pretirano motiti in je brezkompromisno nadaljevala svojo pot.

Čeprav je od dogodka, ki znova meče slabo luč na Shakiro, minilo že pol leta, je njena 'ignoranca' do padlega snemalca znova pod plazom kritik. Na spletu se je namreč znova razširil posnetek njenega koncerta iz Veracruza, na katerem je s svojo reakcijo znova razjezila oboževalce.

Shakira nastopa v okviru svoje turneje Las Mujeres Ya No Lloran.
Shakira nastopa v okviru svoje turneje Las Mujeres Ya No Lloran.
FOTO: Profimedia

Zvezdnici se je mudilo na oder in ko se mu je približevala, je pred njo stal snemalec, ki je hotel ujeti njen prihod. A naenkrat se je spotaknil in skupaj s kamero padel po tleh. Pevka ga je sicer nekoliko prestrašeno in začudeno pogledala, nato pa suvereno stopila čezenj in nadaljevala pot do odra, medtem ko so drugi prisotni ponesrečencu nudili pomoč. Skočila je na oder pred plesalke in nadaljevala s svojim nastopom. Kaj se je zgodilo z ubogim snemalcem, je očitno ni kaj dosti zanimalo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Je pa jasno, da je njena poteza močno presenetila oboževalce, številni so šokirani nad njenim arogantnim in ignorantnim vedenjem. Objava je na platformi X presegla 2,5 milijona ogledov in sprožila val komentarjev, kritike pa so se osredotočale predvsem na to, zakaj se ni ustavila, da bi preverila stanje padlega posameznika. Mnogi uporabniki interneta so obenem poudarili, da bi moral njen status javne osebnosti narekovati višjo raven empatije in družbene odgovornosti. Prepričani so, da bi se morala ustaviti in preveriti, ali je z njim vse v redu, četudi se ji je mudilo na oder.

Pevka s svojo turnejo dosega zavidljive uspehe.
Pevka s svojo turnejo dosega zavidljive uspehe.
FOTO: Profimedia

Posnetek je nastal na njenem septembrskem koncertu v sklopu turneje Las Mujeres Ya No Lloran, predvidevati pa je, da so nanj spomnili neprivoščljivci. Kolumbijska pevka s svojo turnejo namreč dosega zavidljive uspehe, za zdaj pa ima napovedanih še kar nekaj nastopov.

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Shakira incident koncert snemalec kritike

Ivana Knoll po nastopu na smučišču samo v kopalkah pozirala na snegu

KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
rok1211
16. 04. 2026 16.27
Nič kriva, njeno življenje je precej bolj vredno (v denarju), kot ta snemalec.
Odgovori
0 0
Badum Badum
16. 04. 2026 16.22
No, in kaj bi zdaj ona? Bi mu nudila prvo pomoč? Na posnetku se lepo vidi, da mu je že nekdo priskočil na pomoč.
Odgovori
0 0
oježeš
16. 04. 2026 16.09
Kaj pa je pevka kriva, če je snemalec štorast. Pa tudi kaj hudega mu ni bilo. So pa res koncerti problem, ker nikoli nisi prepričan, ali pevec poje v živo ali na playbeck. Če ne poje v živo je škoda vsakega centa za nakup vstopnice za koncert.
Odgovori
+1
1 0
Moderni mislec
16. 04. 2026 15.47
Pop pevci ameriške izdelave po večini poijejo na playback in so na sceni samo zaradi denarja in lepote, ki je kombinacija za svetovno zvezdo, kjer besedila in melodije jim itak pišejo drugi, isto jih vodijo, oni samo odpirajo usta za profit drugih.
Odgovori
+2
2 0
bibaleze
Portal
Slavna babi delila novo fotografijo z vnukom, Ronaldom Jr.
Glivice na bradavicah in soor: Vse, kar morate vedeti
Glivice na bradavicah in soor: Vse, kar morate vedeti
To ga je po rojstvu sina najbolj prizadelo
To ga je po rojstvu sina najbolj prizadelo
Karlo razkril, kako je njegova mama sprejela Kajo
Karlo razkril, kako je njegova mama sprejela Kajo
zadovoljna
Portal
Nuša po oddaji razkrila, da bi raje izbrala Petra
Petar Rašić: 'Končno sva tu jaz in ona in nihče drug ni pomemben'
Petar Rašić: 'Končno sva tu jaz in ona in nihče drug ni pomemben'
Kavbojke, ki laskajo skoraj vsaki postavi
Kavbojke, ki laskajo skoraj vsaki postavi
6 izdelkov, ki jih nikoli ne smete kupiti na spletu
6 izdelkov, ki jih nikoli ne smete kupiti na spletu
vizita
Portal
Pri 27 letih je izvedela novico, ki je nihče ne pričakuje
Zelena 'medicina': kako stik z naravo zmanjšuje stres, izboljšuje spanec in preprečuje bolezni
Zelena 'medicina': kako stik z naravo zmanjšuje stres, izboljšuje spanec in preprečuje bolezni
Kaj se zgodi s telesom, ko zaužijemo večje količine hrane
Kaj se zgodi s telesom, ko zaužijemo večje količine hrane
To loči zdrave ljudi od nezdravih
To loči zdrave ljudi od nezdravih
cekin
Portal
Največja napaka, ki jo lahko storite z vašim INR računom
Jeff Bezos in Lauren Sanchez brez opravičil uživata v bogastvu
Jeff Bezos in Lauren Sanchez brez opravičil uživata v bogastvu
Evropo preplavljajo tihi odhodi: zaposleni niso izčrpani, a so že odnehali
Evropo preplavljajo tihi odhodi: zaposleni niso izčrpani, a so že odnehali
Kako preprečiti statusno potrošnjo in zaščititi svoje osebne finance?
Kako preprečiti statusno potrošnjo in zaščititi svoje osebne finance?
moskisvet
Portal
Rock scena v žaluje: Slovo od legende, ki je ustoličila Divlje jagode
Koliko oblačil res potrebuješ? Odgovor te bo presenetil
Koliko oblačil res potrebuješ? Odgovor te bo presenetil
Schumacherjeva spet samska: bivši se sooča s hudimi obtožbami
Schumacherjeva spet samska: bivši se sooča s hudimi obtožbami
Odkrit izjemen filmski zaklad, ki je presenetil strokovnjake po vsem svetu
Odkrit izjemen filmski zaklad, ki je presenetil strokovnjake po vsem svetu
dominvrt
Portal
Največja napaka pri prenovi: zaradi tega ljudje plačajo tisoče evrov več
Napaka, ki vas lahko drago stane
Napaka, ki vas lahko drago stane
So citrusi iz trgovine res tako umazani? Tukaj je, kako jih pravilno očistiti
So citrusi iz trgovine res tako umazani? Tukaj je, kako jih pravilno očistiti
Okrasne rastline, ki uspevajo v senčnem vrtu
Okrasne rastline, ki uspevajo v senčnem vrtu
okusno
Portal
Pozabite kavo, ta živila naravno povečajo energijo
Kosilo v 20 minutah: 3 hitre pomladne testenine
Kosilo v 20 minutah: 3 hitre pomladne testenine
Mislili so, da gre za znan okus; po prvem grižljaju so si premislili
Mislili so, da gre za znan okus; po prvem grižljaju so si premislili
Ključna napaka pri pripravi peciva, ki bistveno vpliva na teksturo
Ključna napaka pri pripravi peciva, ki bistveno vpliva na teksturo
voyo
Portal
Otok ljubezni ZDA
Kmetija
Kmetija
Komar
Komar
Love Island Adria
Love Island Adria
