Snemanja vesterna Rust se bo nadaljevalo, kljub obtožbi uboja

Baldwin je bil obtožen uboja, ker je med vajo za prizor vesterna ustrelil direktorico fotografije Halyno Hutchins . Poleg njega se z enako obtožbo sooča orožarka Hannah Gutierrez-Reed , ki je bila odgovorna za orožje na snemanju. Če ju bo porota spoznala za kriva, ju lahko doleti zaporna kazen do 18 mesecev in globa v višini 4600 evrov. V tragični nesreči se je poškodoval tudi režiser Joel Souza , a v povezavi z njim ni bila vložena nobena obtožba. Odvetnica produkcije je dejala, da tudi on ostaja del filmske ekipe in bo nadaljeval z režijo.

Hollywoodski igralec se je na obtožnico odzval prek svojega odvetnika Luka Nikasa, ki je dejal, da se namerava Alec boriti proti obtožbi uboja in zmagati. "Gospod Baldwin ni imel razloga, da bi menil, da so v pištoli ali kjer koli na setu pravi naboji. Zanesel se je na profesionalce, s katerimi je delala, da so poskrbeli za to, da v pištoli niso pravi naboji." Odzval se je tudi odvetnik orožarke Hannah, ki je dejal, da so obtožbo pričakovali, ampak pričakujejo da bo Hannah oproščena krivde. "Zaradi tragedije je čustvena, ampak ni zgrešila kaznivega dejanja," je dodal.