Snemanje biografske serije o Joan Rivers odpovedano

Zgodba komičarke in televizijske voditeljice Joan Rivers , ki je umrla pred sedmimi leti, (za zdaj) ne bo dosegla televizijskih gledalcev. Ustvarjalci projekta z naslovom The Comeback Girl so izid že najavili, vendar se je vse ustavilo pri pravicah do uporabe njene zgodbe in njenih značilnih izjav.

''Joan Rivers je živela življenje kot nihče drug,'' se je glasil del napovednika za serijo. Napovedovali so nadaljevanko o ženski, ki je bila "pri 54 letih superzvezdnica ... potem pa se je vse porušilo. The Comeback Girl je navdihujoča, še nikoli povedana zgodba, kako je se je Riversova od poskusa samomora in propada na službenem področju prebila do ponovne zgraditve same sebe in svoje kariere, ki ji je kasneje tlakovala pot do globalne ikone".