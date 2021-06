Snemanje filma Indiana Jones razburja Londončane

V londonskem okrožju Hackney že nekaj dni poteka snemanje filma Indiana Jones and the Empire of Evil, ki lokalnemu prebivalstvu povzroča veliko težav. "To je pekel," je dogajanje opisal eden od prebivalcev okrožja, v katerem so filmarji odvzeli več kot 100 parkirišč in namestili visoke ograje ter reflektorje, ki močno svetijo tudi sredi noči.

Igralec Harrison Ford se mudi v Londonu, kjer snema film Indiana Jones and the Empire of Evil, v katerem se njegov lik pogumnega raziskovalca znova spopade z nacisti. Kljub temu, da veliko ljudi film nestrpno pričakuje, pa prebivalci okrožja Hackney, kjer poteka snemanje, nad dogajanjem niso navdušeni. Produkcija, ki je sicer nekemu sosedu plačala dobrih 63 tisoč evrov za uporabo njegovega doma, ostalim prebivalcem ni namenila niti centa, poleg tega pa je s svojo opremo blokirala promet na ulicah. Med snemanjem so tako filmarji odvzeli več kot 100 parkirišč, namestili visoke ograje ter reflektorje, ki so močno svetili tudi ponoči. Prebivalce je močno zmotilo dejstvo, da je njihov sosed hišo posodil snemalni ekipi, hitro zaslužil veliko denarja in nato odšel ter ostale pustil v "peklu", kot se je izrazil eden od tamkajšnjih prebivalcev. "Na ulicah je kaos in filmska ekipa glede tega nič ne ukrene," se je razburila lokalna prebivalka, potem ko je morala zaradi zapore na cesti svoj avto pustiti 15 minut stran od svojega doma. Po znanih podatkih snemanje v okrožju za zdaj traja slab teden, Harrison Ford pa se v vlogi Indiane Jonesa vrača že petič. Med pripravami na vlogo si je zastavil naravnost brutalen režim prehranjevanja in treningov, ki so mu pomagali zdržati dolge snemalne ure in se spopadati s filmskim urnikom.