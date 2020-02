Snemanje Misije: Nemogoče 7 ustavljeno zaradi koronavirusa

Na dolgo pričakovan sedmi del legendarne franšize bo potrebno počakati še nekoliko dlje. Ustvarjalcem filma je proces snemanja močno otežil koronavirus, ki se je razširil po sosednji državi, kjer se nahaja filmska ekipa.

Produkcijska hiša Paramount Pictures je ustavila nadaljnje snemanje filma Misija: nemogoče 7 na evropskih tleh. Snemanje sedmega dela filmske klasike, v kateri blesti Tom Cruise in se odvija na področju Benetk, je pod velikim vprašajem zaradi pojava virusa, ki se po regiji hitro širi. Trenutno so v neposredni okolici lokacije snemanja našteli kar kar 220 okuženih oseb, kar je največje evropsko žarišče. Zaprtje meja po Evropi ter skrb za varnost ekipe sta povzročili tehtni razmislek ustvarjalcev filma, ki so javnosti sporočili: ''Zaradi določene stopnje previdnosti iz razloga varnosti ter dobrobitja naše filmske ekipe in seveda iz spoštovanja lokalnih oblasti, ki so ustavile vsa javna zborovanja, bomo nekoliko priredili časovni načrt tritedenskega snemanja na območju Benetk.''

Igralec Tom Cruise med poletnimi pripravami na snemanje kultnega fiilma. FOTO: Profimedia

Luca Zaia, predsednik beneške regije, se je odločil zapreti vse šole in muzeje, odpovedani so vsi kulturni, športni in javni dogodki, med drugim tudi beneški karneval. Zaradi koronavirusa je prišlo do izolacije desetih mest ter posledično 50.000 ljudi, kar posredno vpliva tudi na filmsko in televizijsko produkcijo ter uporabo previdenih lokacij snemanj na italijanskih tleh.

Beneški karneval je letos zaradi ogrožujočega virusa odpovedan. FOTO: Profimedia

Premiera filma je napovedana za 23. julij naslednje leto, ni pa znano ali se bo zaradi zamika snemanja ta datum spremenil oziroma zamaknil. Stroški sedmega nadaljevanja kultne franšize se bodo zaradi premika pričetka snemanja vsekakor povišali, ni pa znano, če bodo presegli proračun prejšnjega dela, ki je dosegel vrtoglavih 165 milijonov evrov, pri čemer niso všteti stroški trženja. Ni pa Misija: Nemogoče edini film, katerega snemanje je bilo ustavljeno zaradi širjenja virusa. Na Kitajskem so bila prekinjene vse produkcije, vključno s filmom ''Polar rescue'' ter najmanj desetimi televizijskimi šovi. Čeprav so se nekatera snemanja nadaljevala, saj akterji pred kamerami ne morejo nositi mask, je bilo svetovano, da filmske ekipe ostanejo majhne in ne presežejo števila 20 članov.

Tom, zaščitni znak filmov Misija: Nemogoče bo moral s snemanjem še malo počakati. FOTO: Profimedia